Сборная Ирака поборется за выход на ЧМ-2026 в межконтинентальных матчах

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сборная Ирака одержала победу над командой ОАЭ в ответном матче пятого этапа отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в азиатской зоне.
Встреча в иракской Басре завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе команды победителей мячи забили Моханад Али (66-я минута) и Амир Аль-Аммари (90+17, с пенальти). У ОАЭ отличился Кайо Лукас (52). Первый матч команд закончился ничьей (1:1).
Команда Ирака продолжит борьбу за попадание на турнир в межконтинентальных стыковых матчах. В плей-офф встретятся шесть команд, которые разыграют две путевки на чемпионат мира 2026 года в Канаде, Мексике и США. Помимо сборной Ирака, в соревновании примут участие команды ДР Конго, Боливии, Новой Каледонии и две сборные из зоны Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Матчи пройдут в Мексике в марте 2026 года.
