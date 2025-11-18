Рейтинг@Mail.ru
Сборная Ирака поборется за выход на ЧМ-2026 в межконтинентальных матчах
Футбол
 
21:55 18.11.2025 (обновлено: 22:47 18.11.2025)
Сборная Ирака поборется за выход на ЧМ-2026 в межконтинентальных матчах
Сборная Ирака поборется за выход на ЧМ-2026 в межконтинентальных матчах
Сборная Ирака поборется за выход на ЧМ-2026 в межконтинентальных матчах
Сборная Ирака одержала победу над командой ОАЭ в ответном матче пятого этапа отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в азиатской зоне. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
футбол
спорт
чемпионат мира по футболу 2026
ирак
оаэ
спорт, чемпионат мира по футболу 2026, ирак, оаэ
Футбол, Спорт, Чемпионат мира по футболу 2026, Ирак, ОАЭ
Сборная Ирака поборется за выход на ЧМ-2026 в межконтинентальных матчах

Сборная Ирака сыграет в межконтинентальных стыковых матчах за выход на ЧМ-2026

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сборная Ирака одержала победу над командой ОАЭ в ответном матче пятого этапа отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в азиатской зоне.
Встреча в иракской Басре завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе команды победителей мячи забили Моханад Али (66-я минута) и Амир Аль-Аммари (90+17, с пенальти). У ОАЭ отличился Кайо Лукас (52). Первый матч команд закончился ничьей (1:1).
Чемпионат Мира. Квалификация. Азия. 5-ый раунд
18 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Ирак
2 : 1
ОАЭ
66‎’‎ • Муханад Али
90‎’‎ • Amir Al-Ammari (П)
52‎’‎ • Кайо
Команда Ирака продолжит борьбу за попадание на турнир в межконтинентальных стыковых матчах. В плей-офф встретятся шесть команд, которые разыграют две путевки на чемпионат мира 2026 года в Канаде, Мексике и США. Помимо сборной Ирака, в соревновании примут участие команды ДР Конго, Боливии, Новой Каледонии и две сборные из зоны Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Матчи пройдут в Мексике в марте 2026 года.
В России хотят организовать турнир для не попавших на ЧМ сборных, пишут СМИ
В России хотят организовать турнир для не попавших на ЧМ сборных, пишут СМИ
18 ноября, 21:53
 
ФутболСпортЧемпионат мира по футболу 2026ИракОАЭ
 
