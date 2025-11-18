Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев объяснил, почему Германия лучше России в футболе - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:18 18.11.2025 (обновлено: 16:47 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/futbol-2055773256.html
Дегтярев объяснил, почему Германия лучше России в футболе
Дегтярев объяснил, почему Германия лучше России в футболе - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Дегтярев объяснил, почему Германия лучше России в футболе
Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что в настоящее время в России занимаются футболом только 350 тысяч детей,... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T16:18:00+03:00
2025-11-18T16:47:00+03:00
футбол
россия
германия
михаил дегтярев
михаил гершкович
валерий газзаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028692886_1105:174:2967:1221_1920x0_80_0_0_5e72e404d4a188d76783c4f57c5ab100.jpg
/20251107/arshavin-2053348128.html
/20251031/sport-2051984689.html
россия
германия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028692886_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_9f726cbd9c9bbda8d426380480e499b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, германия, михаил дегтярев, михаил гершкович, валерий газзаев
Футбол, Россия, Германия, Михаил Дегтярев, Михаил Гершкович, Валерий Газзаев
Дегтярев объяснил, почему Германия лучше России в футболе

Дегтярев: в России футболом занимаются 350 тысяч детей, в Германии - 1,2 млн

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкМинистр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев
Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что в настоящее время в России занимаются футболом только 350 тысяч детей, тогда как в Германии - 1,2 млн при меньшем населении.
Во вторник в министерстве спорта прошла встреча Дегтярева с членами правления "Объединения отечественных тренеров по футболу", где обсуждали развитие детско-юношеского футбола, реформу подготовки тренеров, поддержку российских игроков и новые подходы к системе финансирования профессионального футбола. Во встрече принял участие председатель организации Михаил Гершкович, бывший главный тренер ЦСКА и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев, возглавляющий грозненский "Ахмат" Станислав Черчесов и бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.
Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Аршавин призвал ввести в школах по всей стране уроки футбола
7 ноября, 09:23
"Мы видим многие проблемы в нашем футболе. Сегодня у нас в стране им занимается 3,5 млн человек, но из них только 350 тысяч детей. В Германии 1,2 млн при меньшем населении. В РПЛ доля игроков до 21 года - 7,2%, что неплохо, но в испанской Ла Лиге - 22%. Воспитанников академий в наших клубах лишь 12,5% против 42% в Испании. Квалификация и качество подготовки тренеров действительно оставляют желать лучшего. Кроме того, с учетом нашего климата для непрерывного тренировочного процесса не хватает полей с подогревом. Одно из важных препятствий для развития национального футбола - экономическая модель многих клубов. Несмотря на высокую долю государственного финансирования, им зачастую проще купить даже посредственного легионера, чем искать, воспитывать, тратить время на собственного игрока", - приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.
В своих выступлениях тренеры акцентировали внимание на системных проблемах детско-юношеского футбола: справедливой оценке качества работы детских тренеров и оплате их труда, качестве подготовки наставников, трудностях при переходе игроков из низших лиг в высшую, слабой отдаче академий и необходимости обновления тренировочных методик. Обсуждались вопросы экономической модели клубов, зависимость от госфинансирования. Одной из серьезных проблем современного футбола эксперты назвали то, что набором игроков часто занимается менеджмент команды, а не главный тренер, что в свою очередь способствует росту количества слабых легионеров. В качестве одного из вариантов противостояния этому явлению прозвучало предложение сократить число иностранцев в заявке до 8–9 человек. Кроме того, эксперты сошлись на том, что пришло время ввести ограничения на количество иностранных тренеров.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Общественники назвали самые распространенные виды спорта в России
31 октября, 01:26
Гершкович обратил внимание на системное отставание российских юношеских команд от европейских, а также подчеркнул необходимость модернизации подготовки детских тренеров. В заявлении Минспорта отмечается, что уровень подготовки футболистов, входящих в состав юношеских сборных команд России, отстает от Европы по большинству показателей, а в профессиональном футболе избыток иностранных игроков низкого уровня, для которых необходимо усилить ограничения. Газзаев подчеркнул высокую зависимость клубов от госфинансирования - от 81% в РПЛ до 78% в ФНЛ - и отметил, что переход к частной модели стимулировал бы клубы привлекать только по-настоящему сильных легионеров. Черчесов, в свою очередь, предложил сохранять лимит как инструмент защиты внутреннего рынка - ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке, который будет рассчитываться исходя из позиции клуба в турнирной таблице по итогам сезона: чем выше - тем больше цена.
 
ФутболРоссияГерманияМихаил ДегтяревМихаил ГершковичВалерий Газзаев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала