Дегтярев объяснил, почему Германия лучше России в футболе

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что в настоящее время в России занимаются футболом только 350 тысяч детей, тогда как в Германии - 1,2 млн при меньшем населении.

Во вторник в министерстве спорта прошла встреча Дегтярева с членами правления "Объединения отечественных тренеров по футболу", где обсуждали развитие детско-юношеского футбола, реформу подготовки тренеров, поддержку российских игроков и новые подходы к системе финансирования профессионального футбола. Во встрече принял участие председатель организации Михаил Гершкович, бывший главный тренер ЦСКА и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев, возглавляющий грозненский "Ахмат" Станислав Черчесов и бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.

"Мы видим многие проблемы в нашем футболе. Сегодня у нас в стране им занимается 3,5 млн человек, но из них только 350 тысяч детей. В Германии 1,2 млн при меньшем населении. В РПЛ доля игроков до 21 года - 7,2%, что неплохо, но в испанской Ла Лиге - 22%. Воспитанников академий в наших клубах лишь 12,5% против 42% в Испании. Квалификация и качество подготовки тренеров действительно оставляют желать лучшего. Кроме того, с учетом нашего климата для непрерывного тренировочного процесса не хватает полей с подогревом. Одно из важных препятствий для развития национального футбола - экономическая модель многих клубов. Несмотря на высокую долю государственного финансирования, им зачастую проще купить даже посредственного легионера, чем искать, воспитывать, тратить время на собственного игрока", - приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.

В своих выступлениях тренеры акцентировали внимание на системных проблемах детско-юношеского футбола: справедливой оценке качества работы детских тренеров и оплате их труда, качестве подготовки наставников, трудностях при переходе игроков из низших лиг в высшую, слабой отдаче академий и необходимости обновления тренировочных методик. Обсуждались вопросы экономической модели клубов, зависимость от госфинансирования. Одной из серьезных проблем современного футбола эксперты назвали то, что набором игроков часто занимается менеджмент команды, а не главный тренер, что в свою очередь способствует росту количества слабых легионеров. В качестве одного из вариантов противостояния этому явлению прозвучало предложение сократить число иностранцев в заявке до 8–9 человек. Кроме того, эксперты сошлись на том, что пришло время ввести ограничения на количество иностранных тренеров.