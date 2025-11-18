https://ria.ru/20251118/dinamo-2055847007.html
Лидер женского чемпионата России казанское "Динамо" обыграло "Омичку"
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Казанское "Динамо" обыграло омскую "Омичку" в матче девятого тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Казани завершилась со счетом 3-0 (25:14, 25:20, 25:13) в пользу хозяек.
"Динамо" с восемью победами возглавляет таблицу, выигравшая три встречи "Омичка" идет 10-й.
В другом матче дня "Ленинградка" из Санкт-Петербурга обыграла дома краснодарское "Динамо" со счетом 3-0 (25:19, 25:22, 25:22).