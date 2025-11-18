Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" разгромил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
21:57 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/basketbol-2055855164.html
"Зенит" разгромил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" разгромил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
"Зенит" разгромил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты петербургского "Зенита" одержали разгромную победу над "Нижним Новгородом" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T21:57:00+03:00
2025-11-18T21:57:00+03:00
баскетбол
спорт
единая лига втб
зенит (санкт-петербург)
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055855025_0:10:1846:1048_1920x0_80_0_0_235d55fdc1cbe10691ee4c957cfe7ac8.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055855025_363:0:1846:1112_1920x0_80_0_0_8f83af87d506b0ad3b265f7c222f5b92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, единая лига втб, зенит (санкт-петербург), нижний новгород
Баскетбол, Спорт, Единая Лига ВТБ, Зенит (Санкт-Петербург), Нижний Новгород
"Зенит" разгромил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Зенита" обыграли "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБаскетбол. Единая лига ВТБ. Локомотив-Кубань (Краснодар) - Зенит (Санкт-Петербург)
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Локомотив-Кубань (Краснодар) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Баскетболисты петербургского "Зенита" одержали разгромную победу над "Нижним Новгородом" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 102:80 (21:17, 32:24, 24:25, 25:14). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Зенита" Трент Фрэйзер, который набрал 27 очков. У "Нижнего Новгорода" 23 очка набрал Айзея Вашингтон.
"Зенит" (7 побед и 4 поражения) занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги ВТБ. "Нижний Новгород" (3-8) располагается на девятой строчке.
В следующем матче "Зенит" 23 ноября сыграет в гостях с московским ЦСКА, в тот же день "Нижний Новгород" на выезде встретится с екатеринбургским "Уралмашем".
Единая Лига ВТБ
18 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Зенит
102 : 80
Нижний Новгород
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
БаскетболСпортЕдиная Лига ВТБЗенит (Санкт-Петербург)Нижний Новгород
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала