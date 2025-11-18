https://ria.ru/20251118/basketbol-2055855164.html
"Зенит" разгромил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты петербургского "Зенита" одержали разгромную победу над "Нижним Новгородом" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Баскетболисты петербургского "Зенита" одержали разгромную победу над "Нижним Новгородом" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 102:80 (21:17, 32:24, 24:25, 25:14). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Зенита" Трент Фрэйзер, который набрал 27 очков. У "Нижнего Новгорода" 23 очка набрал Айзея Вашингтон.
"Зенит" (7 побед и 4 поражения) занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги ВТБ. "Нижний Новгород" (3-8) располагается на девятой строчке.
В следующем матче "Зенит" 23 ноября сыграет в гостях с московским ЦСКА, в тот же день "Нижний Новгород" на выезде встретится с екатеринбургским "Уралмашем".
18 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен