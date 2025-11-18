"Зенит" разгромил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 102:80 (21:17, 32:24, 24:25, 25:14). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Зенита" Трент Фрэйзер, который набрал 27 очков. У "Нижнего Новгорода" 23 очка набрал Айзея Вашингтон.

"Зенит" (7 побед и 4 поражения) занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги ВТБ. "Нижний Новгород" (3-8) располагается на девятой строчке.

В следующем матче "Зенит" 23 ноября сыграет в гостях с московским ЦСКА, в тот же день "Нижний Новгород" на выезде встретится с екатеринбургским "Уралмашем".