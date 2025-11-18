https://ria.ru/20251118/basketbol-2055831375.html
"Локомотив-Кубань" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
"Локомотив-Кубань" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Краснодарский "Локомотив-Кубань" обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Краснодарский "Локомотив-Кубань" обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
18 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
Встреча, которая прошла во вторник в Екатеринбурге, закончилась поражением хозяев со счетом 69:87 (16:18, 25:19, 12:29, 16:21). Самым результативным игроком матча стал Винс Хантер из "Локомотива-Кубани", набравший 22 очка, дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Антон Квитковских. В составе "Уралмаша" 19 очков набрал Гарретт Нэвелс.
Краснодарская команда с 9 победами в 12 матчах идет на третьем месте в турнирной таблице, "Уралмаш" (5 побед в 11 играх) располагается на седьмой позиции.