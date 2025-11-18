"Локомотив-Кубань" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, которая прошла во вторник в Екатеринбурге, закончилась поражением хозяев со счетом 69:87 (16:18, 25:19, 12:29, 16:21). Самым результативным игроком матча стал Винс Хантер из "Локомотива-Кубани", набравший 22 очка, дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Антон Квитковских. В составе "Уралмаша" 19 очков набрал Гарретт Нэвелс.

Краснодарская команда с 9 победами в 12 матчах идет на третьем месте в турнирной таблице, "Уралмаш" (5 побед в 11 играх) располагается на седьмой позиции.