Аршавин не верит в допуск сборной России до Евро-2028
Футбол
 
08:31 18.11.2025
Аршавин не верит в допуск сборной России до Евро-2028
Аршавин не верит в допуск сборной России до Евро-2028 - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Аршавин не верит в допуск сборной России до Евро-2028
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в разговоре с РИА Новости выразил сомнение на то, что российская национальная команда будет допущена до... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
футбол
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
спорт
андрей аршавин
сборная россии по футболу
Аршавин не верит в допуск сборной России до Евро-2028

Андрей Аршавин заявил, что не верит в допуск сборной России до Евро-2028

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в разговоре с РИА Новости выразил сомнение на то, что российская национальная команда будет допущена до чемпионата Европы по футболу в 2028 году.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
«
"Касаемо возможного допуска в 2028 году, если честно, я в это не верю. В любом случае, это точно не будет решаться в кулуарах футбольных организаций, это решается на земле, на СВО", - сказал Аршавин.
Жеребьевка отборочного этапа Евро-2028 пройдет 6 декабря 2026 года.
Кевин Кураньи и Станислав Черчесов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Возвращение Черчесова или шанс для Игнашевича? Кем "Динамо" заменит Карпина
