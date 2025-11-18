Алькарас подтвердил, что пропустит Кубок Дэвиса из-за отека мышц

«

"С большим сожалением сообщаю, что не смогу выступать за Испанию в Кубке Дэвиса. У меня отек в мышцах задней поверхности бедра правой ноги, врачи рекомендуют не участвовать в соревнованиях. Я всегда говорил, что играть за Испанию - это величайшая честь, и я очень мечтал помочь побороться за трофей. Я уезжаю домой с болью в сердце", - написал Алькарас в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).