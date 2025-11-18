Рейтинг@Mail.ru
Алькарас подтвердил, что пропустит Кубок Дэвиса из-за отека мышц
Теннис
 
12:28 18.11.2025 (обновлено: 12:29 18.11.2025)
Алькарас подтвердил, что пропустит Кубок Дэвиса из-за отека мышц
Алькарас подтвердил, что пропустит Кубок Дэвиса из-за отека мышц - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Алькарас подтвердил, что пропустит Кубок Дэвиса из-за отека мышц
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сообщил, что не сыграет в составе сборной Испании в финальной части Кубка Дэвиса из-за отека в мышцах задней... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Алькарас подтвердил, что пропустит Кубок Дэвиса из-за отека мышц

Теннисист Алькарас подтвердил, что пропустит Кубок Дэвиса из-за отека мышц

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сообщил, что не сыграет в составе сборной Испании в финальной части Кубка Дэвиса из-за отека в мышцах задней поверхности бедра правой ноги.
Ранее об этом сообщал журналист COPE Жозе Моргадо в соцсети Х. Отмечалось, что врачи из окружения игрока опасаются, что у спортсмена может произойти разрыв.
«

"С большим сожалением сообщаю, что не смогу выступать за Испанию в Кубке Дэвиса. У меня отек в мышцах задней поверхности бедра правой ноги, врачи рекомендуют не участвовать в соревнованиях. Я всегда говорил, что играть за Испанию - это величайшая честь, и я очень мечтал помочь побороться за трофей. Я уезжаю домой с болью в сердце", - написал Алькарас в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Ранее стало известно, что вторая ракетка мира Янник Синнер не вошел в заявку сборной Италии на турнир. В воскресенье Синнер обыграл Алькараса в финале итогового турнира ATP в Турине.
Помимо испанцев, в "Финале восьми" выступят теннисисты сборных Франции, Бельгии, Австрии, Италии, Чехии, Аргентины и Германии. Соревнования пройдут с 18 по 23 ноября в итальянской Болонье. Победителем двух последних розыгрышей Кубка Дэвиса является сборная Италии.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, игроки из этих стран отстранены от участия в Кубке Дэвиса. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. Кубок Дэвиса проходит под эгидой ITF.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
