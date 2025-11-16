Рейтинг@Mail.ru
Россиянин потерпел поражение в первом бою турнира UFC 322
Единоборства
 
02:37 16.11.2025 (обновлено: 05:36 16.11.2025)
Россиянин потерпел поражение в первом бою турнира UFC 322
Россиянин потерпел поражение в первом бою турнира UFC 322 - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Россиянин потерпел поражение в первом бою турнира UFC 322
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Борщев не смог одолеть бразильца Матеуса Камило на стартовавшем в Нью-Йорке 322-м номерном турнире... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
единоборства
спорт
вячеслав борщев
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
Новости
Россиянин потерпел поражение в первом бою турнира UFC 322

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Борщев не смог одолеть бразильца Матеуса Камило на стартовавшем в Нью-Йорке 322-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Первый поединок вечера продлился все три раунда и завершился поражением уроженца Волгограда единогласным решением судей. Борщев проиграл в седьмой раз за 16 профессиональных боев.
В главном событии UFC 322 бывший чемпион в легком весе россиянин Ислам Махачев разделит октагон с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, которому принадлежит чемпионский титул в полусреднем дивизионе.
Время Махачева и Шевченко плюс тьма крутых боев! Все важное о UFC 322
Время Махачева и Шевченко плюс тьма крутых боев! Все важное о UFC 322
14 ноября, 14:18
 
