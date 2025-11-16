https://ria.ru/20251116/ufc--2055254386.html
Брат Хабиба подрался с товарищем Макгрегора на UFC 322, пишут СМИ
Брат Хабиба подрался с товарищем Макгрегора на UFC 322, пишут СМИ
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Абубакар Нурмагомедов подрался с американским спарринг-партнером Конора Макгрегора Диллоном Дэннисом на трибунах во... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T07:34:00+03:00
2025-11-16T07:34:00+03:00
2025-11-16T07:34:00+03:00
единоборства
ufc
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
вокруг спорта
абубакар нурмагомедов
хабиб нурмагомедов
конор макгрегор
ufc, спорт, смешанные боевые искусства (мма), вокруг спорта, абубакар нурмагомедов, хабиб нурмагомедов, конор макгрегор
Абубакар Нурмагомедов подрался с товарищем Макгрегора на UFC 322 в Нью-Йорке