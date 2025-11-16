Рейтинг@Mail.ru
Брат Хабиба подрался с товарищем Макгрегора на UFC 322, пишут СМИ
Единоборства
 
07:34 16.11.2025
Брат Хабиба подрался с товарищем Макгрегора на UFC 322, пишут СМИ
Брат Хабиба подрался с товарищем Макгрегора на UFC 322, пишут СМИ
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Абубакар Нурмагомедов подрался с американским спарринг-партнером Конора Макгрегора Диллоном Дэннисом на трибунах во... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
/20251116/ufc-2055252468.html
Брат Хабиба подрался с товарищем Макгрегора на UFC 322, пишут СМИ

Абубакар Нурмагомедов подрался с товарищем Макгрегора на UFC 322 в Нью-Йорке

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Абубакар Нурмагомедов подрался с американским спарринг-партнером Конора Макгрегора Диллоном Дэннисом на трибунах во время 322-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нью-Йорке.
Судя по видео, появившемуся в соцсетях, также в потасовке принял участие Магомед Зайнуков, один из секундантов экс-чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева.
В главном событии UFC 322 Махачев разделит октагон с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, которому принадлежит чемпионский титул в полусреднем дивизионе.
Американцев и британца отправили в глухие нокауты на UFC 322 в Нью-Йорке
Единоборства
 
