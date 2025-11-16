Брат Хабиба подрался с товарищем Макгрегора на UFC 322, пишут СМИ

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Абубакар Нурмагомедов подрался с американским спарринг-партнером Конора Макгрегора Диллоном Дэннисом на трибунах во время 322-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нью-Йорке.

Судя по видео, появившемуся в соцсетях, также в потасовке принял участие Магомед Зайнуков, один из секундантов экс-чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева.