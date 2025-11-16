Рейтинг@Mail.ru
"Самый скучный в UFC": Топурия обрушился на Махачева после победы
12:26 16.11.2025 (обновлено: 21:06 18.11.2025)
"Самый скучный в UFC": Топурия обрушился на Махачева после победы
"Самый скучный в UFC": Топурия обрушился на Махачева после победы
"Самый скучный в UFC": Топурия обрушился на Махачева после победы

Топурия назвал Махачева самым скучным бойцом в UFC

Илия Топурия
Илия Топурия - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Соцсети бойца ММА
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лидер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий Илия Топурия назвал чемпиона в полусреднем весе Ислама Махачева самым скучным в промоушене.
Махачев в ночь на воскресенье на турнире UFC 322 в Нью-Йорке победил единогласным решением судей австралийца Джека Делла Маддалену. Спортсмен стал первым россиянином, выигравшим титул в двух весовых категориях UFC.
«
"Джеку нужен целый лагерь, посвященный только борьбе. Какое разочарование от чемпиона. Тебе стоит поехать в Грузию и чему-нибудь научиться. Ислам, тебе нужно то, что невозможно натренировать: эмоции. Ты - самое скучное, что есть в этом виде спорта. С каждым днем я все больше убеждаюсь, что уложу тебя спать", - написал Топурия в соцсети Х.
Экс-чемпиону UFC в полулегком весе Топурия 28 лет, на счету представляющего Испанию бойца 17 побед и ни одного поражения. В июне испанец нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру и стал обладателем титула в легком весе, который стал вакантным после того, как Махачев поднялся на категорию выше.
На счету 34-летнего Махачева 28 побед в ММА и одно поражение. Он идет вторым в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
Ислам Махачев с двумя поясами UFC - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Небывалый успех России! Махачев на классе взял второе золото UFC
16 ноября, 09:19
 
Единоборства
 
