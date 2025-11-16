https://ria.ru/20251116/tennis-2055338041.html
Матч Синнера и Алькараса прервали после того, как болельщику стало плохо
Матч Синнера и Алькараса прервали после того, как болельщику стало плохо
Финальный матч итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером прерывался в... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Болельщику стало плохо во время финала итогового турнира ATP