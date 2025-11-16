Рейтинг@Mail.ru
Матч Синнера и Алькараса прервали после того, как болельщику стало плохо
Теннис
 
20:49 16.11.2025 (обновлено: 20:55 16.11.2025)
Матч Синнера и Алькараса прервали после того, как болельщику стало плохо
Матч Синнера и Алькараса прервали после того, как болельщику стало плохо
2025
Матч Синнера и Алькараса прервали после того, как болельщику стало плохо

Болельщику стало плохо во время финала итогового турнира ATP

Янник Синнер
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Финальный матч итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером прерывался в первом сете, после того как одному из болельщиков стало плохо на трибунах.
Финальный матч проходит в Турине в воскресенье. Встреча была прервана при счете 2:1 40-40 в пользу Алькараса на подаче Синнера. Одному из болельщиков стало плохо, врачи оказывали ему помощь на трибунах. Перерыв продолжался более десяти минут.
Ранее двое болельщиков скончались на итоговом турнире в один день - 10 ноября. Утром в фан-зоне на площади недалеко от арены, где проходят матчи турнира, стало плохо 70-летнему мужчине. Позднее медицинская помощь потребовалась 78-летнему мужчине на трибунах во время встречи между итальянцем Лоренцо Музетти и американцем Тейлором Фрицем. Отмечается, что оба мужчины были немедленно госпитализированы, но спасти их не удалось.
Теннис
 
