Семененко отметил подход Глейхенгауза к работе

"Было тяжеловато. Рад, что вставили в программу более сложные четверные, и я приземлил риттбергер. До этого была череда неудач - на стартах он не получался. Горел желанием показать хорошие программы, старался не делать бабочек, не падать", - сказал Семененко.

"Знаю, что Алексей тоже катал "Гладиатора". Мне очень понравилось. В то время можно было разгуляться в плане постановки. Если смотреть его дорожку из программы "Зима" - это история в фигурном катании, и "Гладиатор" служит примером, как он должен выглядеть. Этим стоит и нужно вдохновляться", - заключил спортсмен.