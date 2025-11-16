https://ria.ru/20251116/sport-2055317455.html
Семененко отметил подход Глейхенгауза к работе
Фигурист Евгений Семененко рассказал журналистам, что его произвольную программу поставил Даниил Глейхенгауз, и отметил подход хореографа к работе.
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Евгений Семененко рассказал журналистам, что его произвольную программу поставил Даниил Глейхенгауз, и отметил подход хореографа к работе.
В воскресенье Семененко
занял второе место на четвертом этапе Гран-при России
в Москве
. Фигурист лидировал после короткой программы, но победу по сумме двух прокатов одержал Марк Кондратюк
.
"Было тяжеловато. Рад, что вставили в программу более сложные четверные, и я приземлил риттбергер. До этого была череда неудач - на стартах он не получался. Горел желанием показать хорошие программы, старался не делать бабочек, не падать", - сказал Семененко.
"В конце прошлого сезона Алексей Николаевич Мишин скинул мне трек, говорит: "Послушай, тебе подойдет". Я открыл ссылку, послушал, подумал, что музыка и образ должны на меня хорошо лечь. Когда задумались о постановке, нашли интересным сотрудничество с группой Этери Георгиевны, а конкретно с Даниилом Марковичем Глейхенгаузом
. Он мне сказал, что настоятельно рекомендует один трек, и это оказалась та же музыка, что скинул Алексей Николаевич. Даниил Маркович хорошо вникает в тему постановки. Это говорит, что он целенаправленно и хорошо подходит к работе", - добавил он.
Семененко оценил программу олимпийского чемпиона Алексея Ягудина
под музыку из фильма "Гладиатор".
"Знаю, что Алексей тоже катал "Гладиатора". Мне очень понравилось. В то время можно было разгуляться в плане постановки. Если смотреть его дорожку из программы "Зима" - это история в фигурном катании, и "Гладиатор" служит примером, как он должен выглядеть. Этим стоит и нужно вдохновляться", - заключил спортсмен.