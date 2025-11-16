Рейтинг@Mail.ru
Семененко отметил подход Глейхенгауза к работе - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:28 16.11.2025
Семененко отметил подход Глейхенгауза к работе
Семененко отметил подход Глейхенгауза к работе
Фигурист Евгений Семененко рассказал журналистам, что его произвольную программу поставил Даниил Глейхенгауз, и отметил подход хореографа к работе. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
фигурное катание
россия
москва
евгений семененко
даниил глейхенгауз
марк кондратюк
россия
москва
россия, москва, евгений семененко, даниил глейхенгауз, марк кондратюк
Фигурное катание, Россия, Москва, Евгений Семененко, Даниил Глейхенгауз, Марк Кондратюк
Семененко отметил подход Глейхенгауза к работе

Семененко: программу ставил Глейхенгауз, он хорошо подходит к работе

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Евгений Семененко рассказал журналистам, что его произвольную программу поставил Даниил Глейхенгауз, и отметил подход хореографа к работе.
В воскресенье Семененко занял второе место на четвертом этапе Гран-при России в Москве. Фигурист лидировал после короткой программы, но победу по сумме двух прокатов одержал Марк Кондратюк.
"Было тяжеловато. Рад, что вставили в программу более сложные четверные, и я приземлил риттбергер. До этого была череда неудач - на стартах он не получался. Горел желанием показать хорошие программы, старался не делать бабочек, не падать", - сказал Семененко.
"В конце прошлого сезона Алексей Николаевич Мишин скинул мне трек, говорит: "Послушай, тебе подойдет". Я открыл ссылку, послушал, подумал, что музыка и образ должны на меня хорошо лечь. Когда задумались о постановке, нашли интересным сотрудничество с группой Этери Георгиевны, а конкретно с Даниилом Марковичем Глейхенгаузом. Он мне сказал, что настоятельно рекомендует один трек, и это оказалась та же музыка, что скинул Алексей Николаевич. Даниил Маркович хорошо вникает в тему постановки. Это говорит, что он целенаправленно и хорошо подходит к работе", - добавил он.
Семененко оценил программу олимпийского чемпиона Алексея Ягудина под музыку из фильма "Гладиатор".
"Знаю, что Алексей тоже катал "Гладиатора". Мне очень понравилось. В то время можно было разгуляться в плане постановки. Если смотреть его дорожку из программы "Зима" - это история в фигурном катании, и "Гладиатор" служит примером, как он должен выглядеть. Этим стоит и нужно вдохновляться", - заключил спортсмен.
Фигурное катаниеРоссияМоскваЕвгений СемененкоДаниил ГлейхенгаузМарк Кондратюк
 
Матч-центр
 
