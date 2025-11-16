https://ria.ru/20251116/sinner-2055347786.html
Синнер заработал рекордные призовые за победу на итоговом турнире ATP
Итальянец Янник Синнер заработал рекордные 5 миллионов 71 тысячу долларов за победу на итоговом турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). РИА Новости Спорт, 16.11.2025
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Итальянец Янник Синнер заработал рекордные 5 миллионов 71 тысячу долларов за победу на итоговом турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP).
Турнир проходил в итальянском Турине
, призовой фонд соревнований составлял 15,5 миллиона долларов. В воскресном финале Синнер обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса
со счетом 7:6 (7:4), 7:5 и стал победителем итогового турнира во второй раз подряд. При этом теннисист дошел до финала, не отдав ни одного сета по ходу соревнования. В прошлом году итальянец, также будучи непобежденным, заработал 4,8 млн долларов, что на тот момент являлось крупнейшей суммой за всю историю турнира.
ATP World Tour Finals, Final Stage
16 ноября 2025 • начало в 20:15
Завершен
Призовые Синнера за сезон 2025 года составляют 19,1 млн долларов. Он стал лидером по этому показателю, обойдя Алькараса, который впервые в своей карьере сыграл в финале итогового турнира и за выступление получил 2,7 млн долларов. Всего за сезон испанец заработал 18,8 млн долларов.
Синнеру 24 года. В активе итальянца 24 титула турниров ATP в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема. На счету 22-летнего Алькараса 24 трофея в одиночном разряде, в том числе шесть побед на турнирах Большого шлема. Также испанец является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года.