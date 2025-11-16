Синнер заработал рекордные призовые за победу на итоговом турнире ATP

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Итальянец Янник Синнер заработал рекордные 5 миллионов 71 тысячу долларов за победу на итоговом турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP).

Турнир проходил в итальянском Турине , призовой фонд соревнований составлял 15,5 миллиона долларов. В воскресном финале Синнер обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:4), 7:5 и стал победителем итогового турнира во второй раз подряд. При этом теннисист дошел до финала, не отдав ни одного сета по ходу соревнования. В прошлом году итальянец, также будучи непобежденным, заработал 4,8 млн долларов, что на тот момент являлось крупнейшей суммой за всю историю турнира.

Призовые Синнера за сезон 2025 года составляют 19,1 млн долларов. Он стал лидером по этому показателю, обойдя Алькараса, который впервые в своей карьере сыграл в финале итогового турнира и за выступление получил 2,7 млн долларов. Всего за сезон испанец заработал 18,8 млн долларов.