Рейтинг@Mail.ru
Синнер заработал рекордные призовые за победу на итоговом турнире ATP - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
23:15 16.11.2025 (обновлено: 23:20 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/sinner-2055347786.html
Синнер заработал рекордные призовые за победу на итоговом турнире ATP
Синнер заработал рекордные призовые за победу на итоговом турнире ATP - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Синнер заработал рекордные призовые за победу на итоговом турнире ATP
Итальянец Янник Синнер заработал рекордные 5 миллионов 71 тысячу долларов за победу на итоговом турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T23:15:00+03:00
2025-11-16T23:20:00+03:00
теннис
спорт
турин
карлос алькарас
янник синнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900497023_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a35d73791007c3733d37e68d09e9d63c.jpg
/20251108/tennis-2053719672.html
турин
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900497023_81:0:1902:1366_1920x0_80_0_0_1109ad231ab683a8a7091f44f59a5970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, турин, карлос алькарас, янник синнер
Теннис, Спорт, Турин, Карлос Алькарас, Янник Синнер
Синнер заработал рекордные призовые за победу на итоговом турнире ATP

Синнер заработал рекордные $5,071 миллиона за победу на итоговом турнире ATP

© Фото : Пресс-служба China OpenИтальянский теннисист Янник Синнер
Итальянский теннисист Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : Пресс-служба China Open
Итальянский теннисист Янник Синнер. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Итальянец Янник Синнер заработал рекордные 5 миллионов 71 тысячу долларов за победу на итоговом турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP).
Турнир проходил в итальянском Турине, призовой фонд соревнований составлял 15,5 миллиона долларов. В воскресном финале Синнер обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:4), 7:5 и стал победителем итогового турнира во второй раз подряд. При этом теннисист дошел до финала, не отдав ни одного сета по ходу соревнования. В прошлом году итальянец, также будучи непобежденным, заработал 4,8 млн долларов, что на тот момент являлось крупнейшей суммой за всю историю турнира.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
ATP World Tour Finals, Final Stage
16 ноября 2025 • начало в 20:15
Завершен
Карлос Алькарас
0 : 26:75:7
Янник Синнер
Календарь Турнирная таблица История встреч
Призовые Синнера за сезон 2025 года составляют 19,1 млн долларов. Он стал лидером по этому показателю, обойдя Алькараса, который впервые в своей карьере сыграл в финале итогового турнира и за выступление получил 2,7 млн долларов. Всего за сезон испанец заработал 18,8 млн долларов.
Синнеру 24 года. В активе итальянца 24 титула турниров ATP в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема. На счету 22-летнего Алькараса 24 трофея в одиночном разряде, в том числе шесть побед на турнирах Большого шлема. Также испанец является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года.
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Рыбакина заработала рекордные призовые в женском теннисе
8 ноября, 21:44
 
ТеннисСпортТуринКарлос АлькарасЯнник Синнер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала