Шевченко в девятый раз защитила титул UFC
Шевченко в девятый раз защитила титул UFC - РИА Новости, 16.11.2025
Шевченко в девятый раз защитила титул UFC
Представляющая Киргизию и Перу Валентина Шевченко победила китаянку Чжан Вэйли и в девятый раз защитила титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в... РИА Новости, 16.11.2025
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
валентина шевченко
ufc
вэйли чжан
спорт, смешанные боевые искусства (мма), валентина шевченко, ufc, вэйли чжан
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Валентина Шевченко, UFC, Вэйли Чжан
Шевченко в девятый раз защитила титул UFC
Шевченко победила китаянку Чжан Вэйли и в девятый раз защитила пояс UFC