Шевченко в девятый раз защитила титул UFC
Единоборства
Единоборства
 
08:02 16.11.2025 (обновлено: 08:48 16.11.2025)
Шевченко в девятый раз защитила титул UFC
Шевченко в девятый раз защитила титул UFC - РИА Новости, 16.11.2025
Шевченко в девятый раз защитила титул UFC
Представляющая Киргизию и Перу Валентина Шевченко победила китаянку Чжан Вэйли и в девятый раз защитила титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в... РИА Новости, 16.11.2025
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
валентина шевченко
ufc
вэйли чжан
спорт, смешанные боевые искусства (мма), валентина шевченко, ufc, вэйли чжан
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Валентина Шевченко, UFC, Вэйли Чжан
Шевченко в девятый раз защитила титул UFC

Шевченко победила китаянку Чжан Вэйли и в девятый раз защитила пояс UFC

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Представляющая Киргизию и Перу Валентина Шевченко победила китаянку Чжан Вэйли и в девятый раз защитила титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшей весовой категории.
Второе по значимости событие 322-го номерного турнира промоушена в Нью-Йорке закончилось победой Шевченко решением судей по итогам пяти раундов.
На счету Шевченко теперь 26 побед, четыре поражения и ничья в ММА. У Чжан Вэйли, ранее владевшей поясом в минимальном весе, 26 побед и четыре поражения.
Официальный постер UFC 322 - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Американцев и британца отправили в глухие нокауты на UFC 322 в Нью-Йорке
16 ноября, 07:20
 
Единоборства
 
 
