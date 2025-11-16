Шевченко в девятый раз защитила титул UFC

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Представляющая Киргизию и Перу Валентина Шевченко победила китаянку Чжан Вэйли и в девятый раз защитила титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшей весовой категории.

На счету Шевченко теперь 26 побед, четыре поражения и ничья в ММА. У Чжан Вэйли, ранее владевшей поясом в минимальном весе, 26 побед и четыре поражения.