Петросян объяснила падение на четверном тулупе

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Аделия Петросян рассказала журналистам, что тренер Этери Тутберидзе объяснила падение ее на четверном тулупе в произвольной программе зацикленностью на элементе.
«
"Четверных тулупов за день было много, обидно, что упала, но зато программа была уже лучше, более уверенно, чище. Этому можно порадоваться. Этери Георгиевна сказала, что слишком зациклилась на тулупе, надо его отпустить и расслабиться, потому что в принципе сегодня он был. Все, что от меня требуется, - восстанавливать форму, которая была в том сезоне", - сказала Петросян.
Петросян и Петр Гуменник стали единственными российскими фигуристками, которые смогли завоевать право выступить на Олимпийских играх 2026 года. По словам спортсменки, ей помогает, что Гуменник находится в такой же ситуации перед соревнованиями в Италии, как и она.
"Конечно, помогает. Одно дело, когда ты фактически совсем один. А тут ездит маленькая команда и есть человек, который находится в такой же ситуации. Хочется поддерживать и помочь словами", - заключила Петросян.
Им кирдык? Нашу олимпийскую надежду опасно судят на Гран-при
25 октября, 18:50