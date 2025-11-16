Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание
 
15:22 16.11.2025
Петросян объяснила падение на четверном тулупе
Фигуристка Аделия Петросян рассказала журналистам, что тренер Этери Тутберидзе объяснила падение ее на четверном тулупе в произвольной программе зацикленностью...
Петросян объяснила падение на четверном тулупе

Петросян объяснила падение на четверном тулупе зацикленностью на элементе

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАделия Петросян
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Аделия Петросян рассказала журналистам, что тренер Этери Тутберидзе объяснила падение ее на четверном тулупе в произвольной программе зацикленностью на элементе.
Петросян стала победительницей четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве. В начале проката спортсменка упала с четверного тулупа.
«
"Четверных тулупов за день было много, обидно, что упала, но зато программа была уже лучше, более уверенно, чище. Этому можно порадоваться. Этери Георгиевна сказала, что слишком зациклилась на тулупе, надо его отпустить и расслабиться, потому что в принципе сегодня он был. Все, что от меня требуется, - восстанавливать форму, которая была в том сезоне", - сказала Петросян.
Петросян и Петр Гуменник стали единственными российскими фигуристками, которые смогли завоевать право выступить на Олимпийских играх 2026 года. По словам спортсменки, ей помогает, что Гуменник находится в такой же ситуации перед соревнованиями в Италии, как и она.
"Конечно, помогает. Одно дело, когда ты фактически совсем один. А тут ездит маленькая команда и есть человек, который находится в такой же ситуации. Хочется поддерживать и помочь словами", - заключила Петросян.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Им кирдык? Нашу олимпийскую надежду опасно судят на Гран-при
25 октября, 18:50
 
Фигурное катаниеРоссияМоскваИталияАделия ПетросянЭтери ТутберидзеЗимние Олимпийские игры 2026
 
 
