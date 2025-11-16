Рейтинг@Mail.ru
Матч "Челябинска" и "КАМАЗа" завершился ничьей и потасовкой
Футбол
 
17:12 16.11.2025
Матч "Челябинска" и "КАМАЗа" завершился ничьей и потасовкой
Матч "Челябинска" и "КАМАЗа" завершился ничьей и потасовкой
Футбольный клуб "Челябинск" сыграл вничью с челнинским "КАМАЗом" в 19-м туре Первой лиги. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Новости
спорт, челябинск, камаз, давид хубаев, роман мануйлов, челябинск, камаз (завод), тимур жамалетдинов
Футбол, Спорт, Челябинск, КАМАЗ, Давид Хубаев, Роман Мануйлов, Челябинск, КамАЗ (завод), Тимур Жамалетдинов
"Челябинск" сыграл вничью с "КАМАЗом" в 19-м туре Первой лиги

"Челябинск" сыграл вничью с "КАМАЗом" в 19-м туре Первой лиги

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Футбольный клуб "Челябинск" сыграл вничью с челнинским "КАМАЗом" в 19-м туре Первой лиги.
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:3. У хозяев забили Гаррик Левин (5-я минута), Матвей Урванцев (19) и Тимур Жамалетдинов (30). В составе гостей отличились Тимофей Калистратов (10) и Давид Хубаев (27, 85).
В компенсированное ко второму тайму время полузащитник "КАМАЗа" Роман Мануйлов сфолил на Рамазане Гаджимурадове, после чего между футболистами на поле началась потасовка. По итогам инцидента Мануйлов получил красную карточку и покинул поле.
Впервые в текущем сезоне Первой лиги клубы забили пять мячей в первые полчаса игры.
"Челябинск" набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, "КАМАЗ" с 30 баллами располагается строчкой выше.
Первая лига
16 ноября 2025 • начало в 15:00
Завершен
ФK Челябинск
3 : 3
КАМАЗ
05‎’‎ • Гаррик Левин
19‎’‎ • Matvey Urvantsev
30‎’‎ • Тимур Жамалетдинов
10‎’‎ • Тимофей Калистратов
27‎’‎ • Давид Хубаев
85‎’‎ • Давид Хубаев
ФутболСпортЧелябинскКАМАЗДавид ХубаевРоман МануйловЧелябинскКамАЗ (завод)Тимур Жамалетдинов
 
