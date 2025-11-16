Матч "Челябинска" и "КАМАЗа" завершился ничьей и потасовкой

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Футбольный клуб "Челябинск" сыграл вничью с челнинским "КАМАЗом" в 19-м туре Первой лиги.
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:3. У хозяев забили Гаррик Левин (5-я минута), Матвей Урванцев (19) и Тимур Жамалетдинов (30). В составе гостей отличились Тимофей Калистратов (10) и Давид Хубаев (27, 85).
В компенсированное ко второму тайму время полузащитник "КАМАЗа" Роман Мануйлов сфолил на Рамазане Гаджимурадове, после чего между футболистами на поле началась потасовка. По итогам инцидента Мануйлов получил красную карточку и покинул поле.
Впервые в текущем сезоне Первой лиги клубы забили пять мячей в первые полчаса игры.
"Челябинск" набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, "КАМАЗ" с 30 баллами располагается строчкой выше.
16 ноября 2025 • начало в 15:00
Завершен
05’ • Гаррик Левин
19’ • Matvey Urvantsev
30’ • Тимур Жамалетдинов
10’ • Тимофей Калистратов
27’ • Давид Хубаев
85’ • Давид Хубаев