Небывалый успех России! Махачев на классе взял второе золото UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев освободил пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе и отправился покорять новую вершину. В рамках главного события UFC 322 на легендарной нью-йоркской арене "Мэдисон-Сквер-Гарден" преемник Хабиба Нурмагомедова уверенно разобрался с чемпионом полусреднего веса Джеком Делла Маддаленой и взял золото во второй для себя весовой категории. История отечественных ММА переписана!

Как это было? Читайте в оперативном отчете РИА Новости Спорт.

Чемпион против чемпиона

После рекорда по количеству защит в легком весе (их наш спортсмен наколотил аж четыре) Ислам столкнулся с отсутствием интересных для себя опций в дивизионе. Реванши с Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой не будоражили, давать шанс говорливому Илии Топурии на момент начала 2025 года не захотелось. Придержать пояс у себя и подняться за вторым золотом в полусредний дивизион? Было бы идеально, вот только руководство промоушена категорически против "двойных чемпионств" (когда спортсмен владеет двумя титулами одновременно). Пришлось оставить пояс вакантным и отправиться в новый для себя дивизион, просто кишащий крутыми именами.

Первый соперник — имя вовсе не громкое. Зато чемпионское! Одержавший восемь побед в восьми боях под эгидой UFC Делла Маддалена прибрал титул и дал согласие поприветствовать дагестанца в своих владениях.

« "Джек одержал 18 побед кряду и просто взлетел во всех рейтингах, — анонсировал бой глава организации Дэйна Уайт. — Маддалена взял пояс, побив Белала Мухаммада, а это отнюдь не простая задача. Если Джек побьет Махачева, то у нас, возможно, появится чемпион, который будет удерживать свой пояс продолжительное время. А если победит Ислам, то он скинет Илию Топурию с первого места в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий". (TMZ Sports)

И пока Ислам набирал массу, высококлассный ударник из Австралии прокачивал защиту от дагестанской борьбы.

План покойного отца Хабиба работает

Однако сколько не готовься к партеру Махачева, тебя все равно переведут. Вопрос времени. Ислам недолго постоял в стойке, после чего пошел в родную стихию. И Джека за собой потянул: половину первого раунда и весь второй россиянин возил австралийца на земле, стараясь накинуть болевой или удушающий. Но отзащищался Делла Маддалена и дожил до третьей пятиминутки.

Правда, и дальше боксировать чемпиону не давали. Словно в спарринге, Махачев бросал соперника на канвас и, не забывая об активности, продолжал обезвреживать Джека без какого-либо для себя урона. А что не так с Делла Маддаленой? Понятно, что в партере невозможно работать с Исламом, но даже на ногах россиянин оказался ничуть не хуже обладателя пояса. А разговоров то было!

Что по итогу? Бой продлился всю дистанцию (впервые для Махачева с февраля 2023-го), и все пять раундов уверенно забрал Ислам с 19 минутами контроля в борьбе. Легкий поединок для россиянина, но такой долгий и тяжелый путь… Пояс на талии дагестанца — он стал 11-м в истории престижной ММА-лиги и первым в истории российского спорта спортсменом, становившимся чемпионом UFC в двух дивизионах.

А еще друг и спарринг-партнер Хабиба повторил рекордный винстрик в промоушене. И у Ислама, и у великого Андерсона Паука Силвы по 16 побед подряд. Уже на этой неделе ждем возвращения 34-летнего россиянина на первую строчку рейтинга Р4Р!

Слова после триумфа

« "Это мечта! Вся моя жизнь за два этих пояса. Как же я счастлив. Эти пояса такие тяжелые, но они мне так нравятся. Я очень тяжело работал ради этого момента. Нью-Йорк, спасибо! Клянусь Богом, моя жизнь изменилась: весогонок нет, могу пять раундов работать без остановки, бороться, делать все, чего захочу. Я сделал этот бой таким легким. Мой план — не секрет, все мои соперники его знают, и никто не в силах остановить. Дональд Трамп, погнали, открывай Белый дом, я иду!"

Что ждет Махачева в 2026-м?

Разберем наиболее вероятные варианты, опустив возвращение после травмы не знающего поражений казаха Шавката Рахмонова, скорую встречу Иэна Мачадо Гэрри с Мухаммадом и сегодняшнюю победу бразильца Карлоса Пратеса, наглухо вырубившего экс-чемпиона Леона Эдвардса.

Встреча с претендентом №1. Им, как заявлял перед турниром Дэйна Уайт, должен стать победитель пары Шон Брэди (США) — Майкл Мораес (Эквадор), которые дрались в третьем по значимости событии вечера. Непобежденный Мораес деклассировал хозяина октагона, нокаутировав второго номера рейтинга полусредневесов в дебюте, и довел рекорд до великолепного показателя 19-0.

Заруба с прославленным ветераном. Сам Махачев ранее вызывал бывшего чемпиона Камару Усмана, "самое громкое имя в дивизионе". Несмотря на показатель 1-3 в последних четырех боях и возраст легенды, Ислам хочет встречи с Ночным Кошмаром ради наследия.

Супербой со "вторым Макгрегором". Уже упомянутый Топурия — главная звезда лиги, новый Конор, своими нокаутами и громкими высказываниями привлекший громадный хайп к своей персоне. Он непобежден, разбрасывает вызовы именитым чемпионом и наглухо их нокаутирует: под его ударами сложились Алекс Волкановски, Макс Холлоуэй и Оливейра. Теперь он всячески провоцирует дагестанца в надежде получить бой с Махачевым на июньском шоу в Белом доме. Ислам не спешит с принятием вызова, однако, похоже, не против встречи с Матадором: