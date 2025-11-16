Рейтинг@Mail.ru
"Дональд Трамп, мы идем": Махачев хочет подраться в Белом доме - РИА Новости, 16.11.2025
Единоборства
 
09:24 16.11.2025 (обновлено: 09:35 16.11.2025)
"Дональд Трамп, мы идем": Махачев хочет подраться в Белом доме
"Дональд Трамп, мы идем": Махачев хочет подраться в Белом доме
"Дональд Трамп, мы идем": Махачев хочет подраться в Белом доме

Махачев заявил, что хочет выступить на турнире UFC в Белом доме

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил о желании поучаствовать в турнире промоушена в Белом доме.
В воскресенье на турнире UFC 322 в Нью-Йорке Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей, отобрав у австралийца чемпионский пояс в полусреднем дивизионе.
"Дональд Трамп, открывай Белый дом, мы идем", - заявил Махачев в октагоне после поединка.
Ранее президент США Трамп анонсировал турнир UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Он должен состояться 14 июня 2026 года.
