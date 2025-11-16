https://ria.ru/20251116/mahachev-2055262537.html
"Дональд Трамп, мы идем": Махачев хочет подраться в Белом доме
"Дональд Трамп, мы идем": Махачев хочет подраться в Белом доме
Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил о желании поучаствовать в турнире промоушена в... РИА Новости, 16.11.2025
Махачев заявил, что хочет выступить на турнире UFC в Белом доме