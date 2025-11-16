https://ria.ru/20251116/ignatov-2055345275.html
Игнатов должен был взять медаль на этапе Гран-при в Москве, заявил Плющенко
Игнатов должен был взять медаль на этапе Гран-при в Москве, заявил Плющенко - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Игнатов должен был взять медаль на этапе Гран-при в Москве, заявил Плющенко
Макар Игнатов должен был получить медаль по итогам выступления на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве, заявил тренер и двукратный... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T22:40:00+03:00
2025-11-16T22:40:00+03:00
2025-11-16T22:59:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
москва
макар игнатов
марк кондратюк
евгений рукавицын
евгений плющенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577171967_0:276:2048:1428_1920x0_80_0_0_50f94150797bc463a92cf9f321b30066.jpg
/20251115/semenenko-2055191993.html
россия
москва
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577171967_0:84:2048:1620_1920x0_80_0_0_f01e70a2c88fb5d73e909f508ba828e5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, москва, макар игнатов, марк кондратюк, евгений рукавицын, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Россия, Москва, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Евгений Рукавицын, Евгений Плющенко
Игнатов должен был взять медаль на этапе Гран-при в Москве, заявил Плющенко
Плющенко назвал четвертое место Игнатова на этапе Гран-при меганесправедливостью