Игнатов должен был взять медаль на этапе Гран-при в Москве, заявил Плющенко

«

"Сегодня Макар Игнатов должен быть с медалью! Это все понимают и об этом все говорят! И все всё понимают, а в условиях изоляции от мировых стартов - это меганесправедливость к этому парню и к его работе! Мы очень расстроены и разочарованы, но мотивацию не теряем! Выводы сделали!" - написал Плющенко у себя в Instagram*.