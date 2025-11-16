Рейтинг@Mail.ru
Игнатов должен был взять медаль на этапе Гран-при в Москве, заявил Плющенко - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Фигурное катание
Фигурное катание
 
22:40 16.11.2025 (обновлено: 22:59 16.11.2025)
Игнатов должен был взять медаль на этапе Гран-при в Москве, заявил Плющенко
Игнатов должен был взять медаль на этапе Гран-при в Москве, заявил Плющенко - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Игнатов должен был взять медаль на этапе Гран-при в Москве, заявил Плющенко
Макар Игнатов должен был получить медаль по итогам выступления на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве, заявил тренер и двукратный... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Игнатов должен был взять медаль на этапе Гран-при в Москве, заявил Плющенко

Плющенко назвал четвертое место Игнатова на этапе Гран-при меганесправедливостью

Макар Игнатов
Макар Игнатов - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Макар Игнатов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Макар Игнатов должен был получить медаль по итогам выступления на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве, заявил тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
В воскресенье фигуристы-одиночники представили произвольные программы. Победителем соревнований стал Марк Кондратюк, Игнатов занял четвертое место.
«

"Сегодня Макар Игнатов должен быть с медалью! Это все понимают и об этом все говорят! И все всё понимают, а в условиях изоляции от мировых стартов - это меганесправедливость к этому парню и к его работе! Мы очень расстроены и разочарованы, но мотивацию не теряем! Выводы сделали!" - написал Плющенко у себя в Instagram*.

Игнатов перешел в группу Плющенко перед нынешним сезоном, ранее он тренировался у Евгения Рукавицына.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Евгений Семененко - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Семененко лидирует после короткой программы на этапе Гран-при
15 ноября, 16:45
 
Фигурное катаниеСпортРоссияМоскваМакар ИгнатовМарк КондратюкЕвгений РукавицынЕвгений Плющенко
 
