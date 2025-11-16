Рейтинг@Mail.ru
Горбачева надеется исполнить четвертной прыжок на следующем этапе Гран-при
Фигурное катание
 
15:17 16.11.2025
Горбачева надеется исполнить четвертной прыжок на следующем этапе Гран-при
Фигуристка Алина Горбачева заявила журналистам, что на следующем этапе Гран-при России рассчитывает исполнить четверной прыжок в произвольной программе. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
спорт, россия, москва, алина горбачева, аделия петросян, ксения гущина
Фигурное катание, Спорт, Россия, Москва, Алина Горбачева, Аделия Петросян, Ксения Гущина
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Алина Горбачева заявила журналистам, что на следующем этапе Гран-при России рассчитывает исполнить четверной прыжок в произвольной программе.
Победительницей четвертого этапа Гран-при, который проходит в Москве, в воскресенье стала Аделия Петросян. Второе место заняла Горбачева, третье - Ксения Гущина.
«
"Рада, что получилось побороться за все элементы, сделала их чистенько. Конечно, было много недочетов, но буду восстанавливаться, чтобы показывать технически сильный набор и эмоционально улучшаться. С тренерами обсудили и решили, что лучше откатать с тройными, потом восстановиться и затем уже выступать с четверными. Думаю, на следующем этапе четверной будет", - сказала Горбачева.
"Завтра будет выходной, дальше опять в бой, с новыми силами готовиться к следующему этапу. У всех есть свои травмы, стараемся с ними бороться и работать, чтобы не было новых. Но легких путей в спорте не бывает", - добавила 18-летняя спортсменка.
Фигурное катаниеСпортРоссияМоскваАлина ГорбачеваАделия ПетросянКсения Гущина
 
