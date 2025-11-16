Рейтинг@Mail.ru
Дубль Кейна принес сборной Англии победу над албанцами в квалификации ЧМ
Футбол
 
22:11 16.11.2025
Дубль Кейна принес сборной Англии победу над албанцами в квалификации ЧМ
Дубль Кейна принес сборной Англии победу над албанцами в квалификации ЧМ
Сборная Англии обыграла команду Албании в заключительном матче группового этапа квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США,... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T22:11:00+03:00
2025-11-16T22:15:00+03:00
Дубль Кейна принес сборной Англии победу над албанцами в квалификации ЧМ

Сборная Англии в гостях обыграла команду Албании в отборе чемпионата мира

Харри Кейн
© UEFA
Харри Кейн. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сборная Англии обыграла команду Албании в заключительном матче группового этапа квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Встреча в Тиране завершилась победой гостей со счетом 2:0. Дубль оформил Гарри Кейн (74-я, 82-я минуты).
Сборная Англии, ранее гарантировавшая выход на чемпионат мира, с 24 очками заняла первое место в группе K. Англичане не пропустили ни одного гола за весь отборочный турнир. Команда Албании заняла второе место с 14 баллами и примет участие во втором раунде квалификации в марте.
В другом матче группы K сборная Сербии на своем поле обыграла команду Латвии со счетом 2:1. Сербы с 13 очками заняли третье место. Следом расположились латвийцы (5) и андоррцы (1).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа K
16 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Албания
0 : 2
Англия
74‎’‎ • Гарри Кейн
82‎’‎ • Гарри Кейн
(Маркус Рэшфорд)
