https://ria.ru/20251116/futbol-2055343229.html
Дубль Кейна принес сборной Англии победу над албанцами в квалификации ЧМ
Дубль Кейна принес сборной Англии победу над албанцами в квалификации ЧМ - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Дубль Кейна принес сборной Англии победу над албанцами в квалификации ЧМ
Сборная Англии обыграла команду Албании в заключительном матче группового этапа квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США,... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T22:11:00+03:00
2025-11-16T22:11:00+03:00
2025-11-16T22:15:00+03:00
футбол
спорт
англия
албания
сша
гарри кейн
чемпионат мира по футболу 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1978044033_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_af979b720a7808f3824583ebdf269203.jpg
англия
албания
сша
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1978044033_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_0b4a76c433ac69186db57b983a2f4631.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, англия, албания, сша, гарри кейн, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Спорт, Англия, Албания, США, Гарри Кейн, Чемпионат мира по футболу 2026
Дубль Кейна принес сборной Англии победу над албанцами в квалификации ЧМ
Сборная Англии в гостях обыграла команду Албании в отборе чемпионата мира