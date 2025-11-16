Рейтинг@Mail.ru
ФИФА выявила более 30 тысяч оскорблений в соцсетях за 2025 год
Футбол
 
20:56 16.11.2025
ФИФА выявила более 30 тысяч оскорблений в соцсетях за 2025 год
ФИФА выявила более 30 тысяч оскорблений в соцсетях за 2025 год
Международная федерация футбола (ФИФА) в 2025 году выявила свыше 30 тысяч оскорбительных публикаций и передала сведения об 11 нарушителях в правоохранительные... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
футбол
сша
аргентина
бразилия
джанни инфантино
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
интерпол
сша
аргентина
бразилия
ФИФА выявила более 30 тысяч оскорблений в соцсетях за 2025 год

Флаг Международной федерации футбола
Флаг Международной федерации футбола. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) в 2025 году выявила свыше 30 тысяч оскорбительных публикаций и передала сведения об 11 нарушителях в правоохранительные органы благодаря использованию сервиса ФИФА по защите в социальных сетях (SMPS).
SMPS предназначена для защиты людей от расистских, дискриминационных или угрожающих сообщений, которые могут появляться во время соревнований. Она также ограждает пользователей социальных сетей от аккаунтов с подобным контентом. Отмечается, что с момента запуска системы в 2022 году было зафиксировано более 65 тысяч дискриминационных публикаций.
По данным ФИФА, с начала 2025 года информация об 11 нарушениях была передана правоохранительным органам Аргентины, Бразилии, Франции, Польши, Испании, Великобритании и США, а одно из дел было направлено в Интерпол. В течение года SMPS использовался на нескольких соревнованиях, включая клубный чемпионат мира, прошедший летом в США. Сервис отслеживал 2401 активный аккаунт в пяти социальных сетях, в том числе футболистов, тренеров, команд и арбитров. Всего было проанализировано 5,9 млн публикаций, 179517 из них были отмечены для проверки, 20587 направлены модераторам платформ.
"Наше послание ясно: жестокости нет места в нашей игре, и мы продолжим работать с членами ассоциаций, конфедерациями и правоохранительными органами, чтобы привлекать нарушителей к ответственности. Такому поведению нет места ни в футболе, ни в обществе, и ФИФА принимает все возможные меры, сообщая о подобных инцидентах и также занося отдельных лиц в черный список, запрещая им приобретать билеты на турниры под эгидой ФИФА", - приводятся слова президента ФИФА Джанни Инфантино на сайте организации.
ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
