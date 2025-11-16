ФИФА выявила более 30 тысяч оскорблений в соцсетях за 2025 год

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) в 2025 году выявила свыше 30 тысяч оскорбительных публикаций и передала сведения об 11 нарушителях в правоохранительные органы благодаря использованию сервиса ФИФА по защите в социальных сетях (SMPS).

SMPS предназначена для защиты людей от расистских, дискриминационных или угрожающих сообщений, которые могут появляться во время соревнований. Она также ограждает пользователей социальных сетей от аккаунтов с подобным контентом. Отмечается, что с момента запуска системы в 2022 году было зафиксировано более 65 тысяч дискриминационных публикаций.