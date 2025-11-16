Рейтинг@Mail.ru
"Рубин" готов помочь юной футболистке, получившей очень серьезную травму - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:00 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/futbol-2055332013.html
"Рубин" готов помочь юной футболистке, получившей очень серьезную травму
"Рубин" готов помочь юной футболистке, получившей очень серьезную травму - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
"Рубин" готов помочь юной футболистке, получившей очень серьезную травму
Казанский "Рубин" ведет переговоры о досудебном урегулировании ситуации с травмой юной футболистки, сломавшей ногу на тренировке, и готов полностью взять на... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T20:00:00+03:00
2025-11-16T20:00:00+03:00
футбол
спорт
рубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790135897_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c9366c81cbbc9ca91963f70635df7371.jpg
/20251116/porazhenie-2055278956.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790135897_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_b58b522f5f2c3e2df9aad8913fb6adb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, рубин
Футбол, Спорт, Рубин
"Рубин" готов помочь юной футболистке, получившей очень серьезную травму

В "Рубине" заявили о готовности помочь футболистке, сломавшей ногу на тренировке

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКазань-арена
Казань-арена - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Казань-арена. Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Казанский "Рубин" ведет переговоры о досудебном урегулировании ситуации с травмой юной футболистки, сломавшей ногу на тренировке, и готов полностью взять на себя расходы на ее восстановление и реабилитацию, сообщили РИА Новости в клубе.
Ранее телеграм-канал "Mash на спорте" сообщил, что футболистка академии "Рубина" сломала ногу, когда перетаскивала тяжелые ворота, выполняя наказание тренера. Отмечалось, что из-за полученной травмы спортсменка, скорее всего, закончит карьеру, а семья девочки написала заявление в полицию.
"Футбол - контактный вид спорта, поэтому подобные инциденты случаются. Ребенок получил травму во время тренировки. На данный момент клуб находится в переговорах по досудебному урегулированию ситуации и готов взять на себя весь объем по восстановлению и реабилитации ребенка", - сообщили в пресс-службе.
Товарищеский матч. Россия - Чили - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Комличенко объяснил поражение сборной России в матче с чилийцами
16 ноября, 12:05
 
ФутболСпортРубин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала