"Рубин" готов помочь юной футболистке, получившей очень серьезную травму

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова . Казанский "Рубин" ведет переговоры о досудебном урегулировании ситуации с травмой юной футболистки, сломавшей ногу на тренировке, и готов полностью взять на себя расходы на ее восстановление и реабилитацию, сообщили РИА Новости в клубе.

"Футбол - контактный вид спорта, поэтому подобные инциденты случаются. Ребенок получил травму во время тренировки. На данный момент клуб находится в переговорах по досудебному урегулированию ситуации и готов взять на себя весь объем по восстановлению и реабилитации ребенка", - сообщили в пресс-службе.