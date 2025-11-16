Рейтинг@Mail.ru
Сборная Португалии разгромила Армению и вышла на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:12 16.11.2025 (обновлено: 20:29 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/futbol-2055327772.html
Сборная Португалии разгромила Армению и вышла на ЧМ-2026
Сборная Португалии разгромила Армению и вышла на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Сборная Португалии разгромила Армению и вышла на ЧМ-2026
Сборная Португалии по футболу разгромила команду Армении в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T19:12:00+03:00
2025-11-16T20:29:00+03:00
футбол
спорт
ирландия
португалия
армения
чемпионат мира по футболу 2026
бруну фернандеш
криштиану роналду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055329610_0:56:541:360_1920x0_80_0_0_9cb02581cd347e2d9dd628a1cba48fd7.jpg
/20251116/shveytsariya-2055236343.html
ирландия
португалия
армения
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055329610_20:0:500:360_1920x0_80_0_0_1814458d83649f45ad9549ef82b8717d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ирландия, португалия, армения, чемпионат мира по футболу 2026, бруну фернандеш, криштиану роналду, краснодар, эдуард сперцян
Футбол, Спорт, Ирландия, Португалия, Армения, Чемпионат мира по футболу 2026, Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду, Краснодар, Эдуард Сперцян
Сборная Португалии разгромила Армению и вышла на ЧМ-2026

Сборная Португалии со счетом 9:1 победила команду Армении в отборе к ЧМ-2026

© Фото : Пресс-служба Федерации футбола ПортугалииСборная Португалии по футболу
Сборная Португалии по футболу - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : Пресс-служба Федерации футбола Португалии
Читать в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сборная Португалии по футболу разгромила команду Армении в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, и обеспечила себе участие на турнире.
Встреча группы F прошла в Порту и завершилась со счетом 9:1. В составе хозяев по хет-трику оформили Жуан Невеш (30, 41 и 81-я минуты) и Бруну Фернандеш (45+3, 52, 72), который свой первый и третий мячи забил с пенальти, по разу отличились Ренату Вейга (7), Гонсалу Рамуш (28) и Франсишку Консейсан (90+2). У сборной Армении отличился капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян (18).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F
16 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Португалия
9 : 1
Армения
07‎’‎ • Ренато Вейга
(Бруну Фернандеш)
28‎’‎ • Гонсалу Рамуш
30‎’‎ • Жуан Невеш
(Бруну Фернандеш)
41‎’‎ • Жуан Невеш
45‎’‎ • Бруну Фернандеш (П)
52‎’‎ • Бруну Фернандеш
(Гонсалу Рамуш)
72‎’‎ • Бруну Фернандеш (П)
81‎’‎ • Жуан Невеш
(Нелсон Семеду)
90‎’‎ • Франсишку Консейсау
(Жуан Феликс)
18‎’‎ • Эдуард Сперцян
(Грант-Леон Ранос)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Капитан и рекордсмен по забитым мячам и проведенным матчам в составе сборной Португалии Криштиану Роналду пропускал встречу из-за красной карточки, полученной в предыдущем матче против команды Ирландии (0:2).
В другом матче квартета сборная Венгрии в Будапеште уступила команде Ирландии со счетом 2:3. У венгров мячи забили Даниэль Лукач (4) и Барнабаш Варга (37). В составе ирландской сборной хет-трик оформил Трой Парротт (15 - с пенальти, 80, 90+6).
Португальцы, набрав 13 очков, стали победителями группы F, сборная Ирландии с 10 баллами заняла второе место, третьей стала команда Венгрии (8), четвертой - сборная Армении (3).
Сборная Португалии стала 31-й командой, обеспечившей себе участие на чемпионате мира летом. Португальцы выступят на чемпионате мира в девятый раз в своей истории и в седьмой раз подряд. Сборная Ирландии поборется за путевку на мировое первенство в стыковых матчах.
Гранит Джака - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Сборная Швейцарии разгромила шведов в квалификации чемпионата мира
16 ноября, 00:50
 
ФутболСпортИрландияПортугалияАрменияЧемпионат мира по футболу 2026Бруну ФернандешКриштиану РоналдуКраснодарЭдуард Сперцян
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала