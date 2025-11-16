Сборная Португалии разгромила Армению и вышла на ЧМ-2026

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сборная Португалии по футболу разгромила команду Армении в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, и обеспечила себе участие на турнире.

Сборная Португалии стала 31-й командой, обеспечившей себе участие на чемпионате мира летом. Португальцы выступят на чемпионате мира в девятый раз в своей истории и в седьмой раз подряд. Сборная Ирландии поборется за путевку на мировое первенство в стыковых матчах.