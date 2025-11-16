Сборная Португалии разгромила Армению и вышла на ЧМ-2026

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сборная Португалии по футболу разгромила команду Армении в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, и обеспечила себе участие на турнире.
Встреча группы F прошла в Порту и завершилась со счетом 9:1. В составе хозяев по хет-трику оформили Жуан Невеш (30, 41 и 81-я минуты) и Бруну Фернандеш (45+3, 52, 72), который свой первый и третий мячи забил с пенальти, по разу отличились Ренату Вейга (7), Гонсалу Рамуш (28) и Франсишку Консейсан (90+2). У сборной Армении отличился капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян (18).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F
Капитан и рекордсмен по забитым мячам и проведенным матчам в составе сборной ПортугалииКриштиану Роналду пропускал встречу из-за красной карточки, полученной в предыдущем матче против команды Ирландии (0:2).
В другом матче квартета сборная Венгрии в Будапеште уступила команде Ирландии со счетом 2:3. У венгров мячи забили Даниэль Лукач (4) и Барнабаш Варга (37). В составе ирландской сборной хет-трик оформил Трой Парротт (15 - с пенальти, 80, 90+6).
Португальцы, набрав 13 очков, стали победителями группы F, сборная Ирландии с 10 баллами заняла второе место, третьей стала команда Венгрии (8), четвертой - сборная Армении (3).
Сборная Португалии стала 31-й командой, обеспечившей себе участие на чемпионате мира летом. Португальцы выступят на чемпионате мира в девятый раз в своей истории и в седьмой раз подряд. Сборная Ирландии поборется за путевку на мировое первенство в стыковых матчах.
