Ничьей завершился товарищеский матч "Крыльев Советов" и брестского "Динамо"
Ничьей завершился товарищеский матч "Крыльев Советов" и брестского "Динамо" - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Ничьей завершился товарищеский матч "Крыльев Советов" и брестского "Динамо"
Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" сыграл вничью с брестским "Динамо" в товарищеском матче. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
