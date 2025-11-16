Рейтинг@Mail.ru
Ничьей завершился товарищеский матч "Крыльев Советов" и брестского "Динамо"
Футбол
 
18:13 16.11.2025
Ничьей завершился товарищеский матч "Крыльев Советов" и брестского "Динамо"
Ничьей завершился товарищеский матч "Крыльев Советов" и брестского "Динамо" - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Ничьей завершился товарищеский матч "Крыльев Советов" и брестского "Динамо"
Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" сыграл вничью с брестским "Динамо" в товарищеском матче. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
футбол
спорт
брест
брест
спорт, брест
Футбол, Спорт, Брест
Ничьей завершился товарищеский матч "Крыльев Советов" и брестского "Динамо"

"Крыльев Советов" сыграли вничью с брестским "Динамо" в товарищеском матче

Ретро-форма "Крыльев Советов"
Ретро-форма Крыльев Советов - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : ПФК "Крылья Советов"/Telegram
Ретро-форма "Крыльев Советов". Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" сыграл вничью с брестским "Динамо" в товарищеском матче.
Встреча в Бресте завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Егор Корцов (70-я минута). Также автоголом отметился его одноклубник Игорь Коновалов (42).
"Крылья Советов" завершили первый круг на 13-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 14 очков. В 16-м туре команда 23 ноября примет "Ростов".
Максим Глушенков - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Зенит" и "Крылья Советов" обменялись голами в матче РПЛ
9 ноября, 15:02
 
ФутболСпортБрест
 
Матч-центр
 
