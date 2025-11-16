Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" уволило Кудашова, пишут СМИ
Хоккей
 
21:42 16.11.2025
"Динамо" уволило Кудашова, пишут СМИ
Алексей Кудашов отправлен в отставку с должности главного тренера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо", сообщает "Спорт-Экспресс".
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Алексей Кудашов отправлен в отставку с должности главного тренера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо", сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера назначен вернувшийся в сентябре в штаб команды Вячеслав Козлов. Он ранее работал в "Динамо" с 2021 года по май 2025 года.
В текущем сезоне "Динамо" одержало 16 побед и потерпело 10 поражений. "Бело-голубые" с 33 очками занимают пятое место в таблице Западной конференции.
Кудашову 54 года. Он был назначен на пост главного тренера "Динамо" в апреле 2021 года. Под его руководством "бело-голубые" выиграли регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2023/24, а в сезоне-2024/25 коллектив впервые с 2013 года смог преодолеть две стадии плей-офф и выйти в полуфинал Кубка Гагарина. Кроме того, Кудашову принадлежит рекорд клуба по количеству побед в КХЛ - 190.
