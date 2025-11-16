https://ria.ru/20251116/denis-2055278071.html
Товарищу Макгрегора пожизненно запретили посещать турниры UFC
Спарринг-партнер Конора Макгрегора американский боец ММА Диллон Дэнис, подравшийся с бойцами из окружения Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 322 в Нью-Йорке,... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Дэнису пожизненно запретили посещать турниры UFC после драки с бойцами Хабиба