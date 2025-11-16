Рейтинг@Mail.ru
Товарищу Макгрегора пожизненно запретили посещать турниры UFC - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
11:58 16.11.2025 (обновлено: 21:05 18.11.2025)
https://ria.ru/20251116/denis-2055278071.html
Товарищу Макгрегора пожизненно запретили посещать турниры UFC
Товарищу Макгрегора пожизненно запретили посещать турниры UFC - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Товарищу Макгрегора пожизненно запретили посещать турниры UFC
Спарринг-партнер Конора Макгрегора американский боец ММА Диллон Дэнис, подравшийся с бойцами из окружения Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 322 в Нью-Йорке,... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-16T11:58:00+03:00
2025-11-18T21:05:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
хабиб нурмагомедов
дэйна уайт
конор макгрегор
ufc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751146708_0:9:1080:617_1920x0_80_0_0_8b31d8685adb8c4ec11f8b321bd113bc.jpg
/20251116/makhachev--2055261734.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751146708_0:10:1080:820_1920x0_80_0_0_4ea89f8157ad2f92c7b2a4c01f15f377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, смешанные боевые искусства (мма), хабиб нурмагомедов, дэйна уайт, конор макгрегор, ufc
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Хабиб Нурмагомедов, Дэйна Уайт, Конор Макгрегор, UFC
Товарищу Макгрегора пожизненно запретили посещать турниры UFC

Дэнису пожизненно запретили посещать турниры UFC после драки с бойцами Хабиба

© Фото : Instagram.com/dillondanisКонор Макгрегор и Диллон Дэнис
Конор Макгрегор и Диллон Дэнис - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : Instagram.com/dillondanis
Читать в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Спарринг-партнер Конора Макгрегора американский боец ММА Диллон Дэнис, подравшийся с бойцами из окружения Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, больше не сможет посещать мероприятия промоушена, заявил глава организации Дэйна Уайт.
В воскресенье на турнире UFC 322 россиянин Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену, отобрав у австралийца чемпионский пояс в полусреднем дивизионе. Перед началом главного карда в зале произошла массовая драка с участием Дэниса и бойцов из окружения Нурмагомедова.
«
"Вы больше никогда не увидите Диллона Дэниса на бою UFC", – сказал Уайт на пресс-конференции, обвинив американца в провокациях.
Судя по видео в соцсетях в потасовке приняли участие в том числе Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков, один из секундантов Махачева.
Ислам Махачев с двумя поясами UFC - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Небывалый успех России! Махачев на классе взял второе золото UFC
16 ноября, 09:19
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)Хабиб НурмагомедовДэйна УайтКонор МакгрегорUFC
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала