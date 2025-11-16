Рейтинг@Mail.ru
Букин признался, что больше доволен выступлением партнерши, чем своим - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:26 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/bukin-2055328180.html
Букин признался, что больше доволен выступлением партнерши, чем своим
Букин признался, что больше доволен выступлением партнерши, чем своим - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Букин признался, что больше доволен выступлением партнерши, чем своим
Фигурист Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, рассказал журналистам, что в произвольном танце на четвертом этапе Гран-при России остался... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T19:26:00+03:00
2025-11-16T19:26:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
москва
иван букин (фигурное катание)
александра степанова (фигурное катание)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016968017_650:0:3072:1362_1920x0_80_0_0_b35c3529d64a2aec520de7147072a914.jpg
/20251103/figuristy-2052609381.html
россия
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016968017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_faa1bd3e257b2e6f143f751daed34dfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, москва, иван букин (фигурное катание), александра степанова (фигурное катание), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Россия, Москва, Иван Букин (фигурное катание), Александра Степанова (фигурное катание), Зимние Олимпийские игры 2026
Букин признался, что больше доволен выступлением партнерши, чем своим

Букин о победе на этапе Гран-при: перегорел, но доволен выступлением Степановой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАлександра Степанова и Иван Букин
Александра Степанова и Иван Букин - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Александра Степанова и Иван Букин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, рассказал журналистам, что в произвольном танце на четвертом этапе Гран-при России остался больше доволен выступлением партнерши, чем своим.
Степанова и Букин одержали победу в танцах на льду на этапе серии Гран-при России, который завершился в Москве. Дуэт стал лучшим в произвольном танце, получив 125,78 балла. С учетом ритм-танца, за который они набрали 84,32 балла, их общий результат составил 210,10 балла. Второе место заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (183,33 балла; 73,39+109,94), третье - Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (176,36; 70,65+105,71).
«
"Могу сказать, что сегодня больше доволен Сашей, не собой. С самого утра жаждал кататься, был на нервах и немного перегорел. А Саша всю программу была той звездой, за которой я гнался и не смог догнать. В любом случае очень радостно, что этап прошел с ощущением, что мы прибавили и отработали те ошибки, которые могли исправить за этот короткий срок. После отдыха выйдем и начнем плодотворно работать над теми элементами, которые получились неувереннее всего. Возможно, что-то видоизменим", - сказал Букин.
"Было много вариаций, думали, как правильно распределить элементы. Музыка очень трогательная, берет за душу, хочется, чтобы каждый элемент подходил и все было в такт. После проката немного опустошена, резко навалилась усталость, но рада, что сделали максимум на сегодняшний день. Хотя в короткой программе была более довольна нами, чем сегодня. Посмотрим, что нам поставили судьи в плане уровней, будем следить за этим. Уделим точечно время каждому элементу. Мы на правильном пути", - добавила Степанова.
Фигурное катание: Гран-при России. 2 этап. Танцы на льду. Произвольный танец - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Красноярске
3 ноября, 11:49
 
Фигурное катаниеСпортРоссияМоскваИван Букин (фигурное катание)Александра Степанова (фигурное катание)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала