Букин признался, что больше доволен выступлением партнерши, чем своим

"Могу сказать, что сегодня больше доволен Сашей, не собой. С самого утра жаждал кататься, был на нервах и немного перегорел. А Саша всю программу была той звездой, за которой я гнался и не смог догнать. В любом случае очень радостно, что этап прошел с ощущением, что мы прибавили и отработали те ошибки, которые могли исправить за этот короткий срок. После отдыха выйдем и начнем плодотворно работать над теми элементами, которые получились неувереннее всего. Возможно, что-то видоизменим", - сказал Букин.