Букин признался, что больше доволен выступлением партнерши, чем своим
Букин признался, что больше доволен выступлением партнерши, чем своим
Фигурист Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, рассказал журналистам, что в произвольном танце на четвертом этапе Гран-при России остался... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
фигурное катание
спорт
россия
москва
иван букин (фигурное катание)
александра степанова (фигурное катание)
зимние олимпийские игры 2026
россия
москва
Букин о победе на этапе Гран-при: перегорел, но доволен выступлением Степановой
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, рассказал журналистам, что в произвольном танце на четвертом этапе Гран-при России остался больше доволен выступлением партнерши, чем своим.
Степанова
и Букин
одержали победу в танцах на льду на этапе серии Гран-при России
, который завершился в Москве
. Дуэт стал лучшим в произвольном танце, получив 125,78 балла. С учетом ритм-танца, за который они набрали 84,32 балла, их общий результат составил 210,10 балла. Второе место заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (183,33 балла; 73,39+109,94), третье - Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (176,36; 70,65+105,71).
«
"Могу сказать, что сегодня больше доволен Сашей, не собой. С самого утра жаждал кататься, был на нервах и немного перегорел. А Саша всю программу была той звездой, за которой я гнался и не смог догнать. В любом случае очень радостно, что этап прошел с ощущением, что мы прибавили и отработали те ошибки, которые могли исправить за этот короткий срок. После отдыха выйдем и начнем плодотворно работать над теми элементами, которые получились неувереннее всего. Возможно, что-то видоизменим", - сказал Букин.
"Было много вариаций, думали, как правильно распределить элементы. Музыка очень трогательная, берет за душу, хочется, чтобы каждый элемент подходил и все было в такт. После проката немного опустошена, резко навалилась усталость, но рада, что сделали максимум на сегодняшний день. Хотя в короткой программе была более довольна нами, чем сегодня. Посмотрим, что нам поставили судьи в плане уровней, будем следить за этим. Уделим точечно время каждому элементу. Мы на правильном пути", - добавила Степанова.