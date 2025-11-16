Рейтинг@Mail.ru
Гаджиев призвал не сравнивать Нурмагомедова и Махачева - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
11:57 16.11.2025
Гаджиев призвал не сравнивать Нурмагомедова и Махачева
Гаджиев призвал не сравнивать Нурмагомедова и Махачева
Победителей Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) разных лет россиян Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова не стоит сравнивать, это аналогично проведению... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Гаджиев призвал не сравнивать Нурмагомедова и Махачева

Гаджиев: Махачева и Нурмагомедова нельзя сравнивать как спортсменов

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости, Олег Богатов. Победителей Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) разных лет россиян Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова не стоит сравнивать, это аналогично проведению параллелей между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду в футболе, заявил РИА Новости промоутер турниров по смешанным единоборствам (ММА) Камил Гаджиев.
Бывший обладатель титула в легком весе Махачев в ночь на воскресенье на турнире UFC 322 в Нью-Йорке по итогам пяти раундов одержал победу единогласным решением судей над австралийцем Джеком Делла Маддаленой и стал чемпионом промоушена в полусреднем весе. Спортсмен стал первым россиянином, бравшим титул в двух весовых категориях UFC. Нурмагомедов в октябре 2018 года стал чемпионом UFC в легком весе и после двух успешных защит титула в октябре 2020 года завершил карьеру.
"Сравнение Махачева и Нурмагомедова неминуемо. Но, на мой взгляд, каждый из них велик по-своему. Во-первых, их нельзя сравнивать как бойцов с точки зрения умений. Это два совершенно разных атлета. Один правша, другой левша, Хабиб ярко выраженный борец- грэпплер, который побеждал за счет высокого темпа. А Ислам более размеренный, расчетливый, разносторонний и технически оснащенный. Он лучше бьет руками и ногами, у него более зрелищные броски из стойки. Но Хабиб был более эффективным в партере. Как можно их сравнивать, если никто уже не узнает, кто бы у кого выиграл. Сопоставлять невозможно, это как сравнивать Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Каждый из них является совершенным футболистом, но при этом они очень разные", - сказал Гаджиев.
"Как будто бы более доминирующие поединки проводил Хабиб, но здесь всегда надо отталкиваться от того, кто был его оппонентом и что они предлагали. Пока разница есть лишь в том, что Хабиб уже завершил карьеру, а Ислам еще ее продолжает. И если оценивать итоги, то Ислам может превзойти Хабиба. Но пока главное преимущество Нурмагомедова все-таки в том, что он так и остался непобежденным бойцом. А также в том, что он представлял некую эпоху, он был первым чемпионом. С этим уже никогда не поспоришь и никто этого уже не повторит", - отметил собеседник агентства.
Нурмагомедов выиграл все 29 поединков в ММА, Махачев одержал 28 побед при одном поражении.
Хабиба обошел преемник? Второй пояс UFC даст Махачеву абсолютное величие
13 ноября, 07:50
 
