Гаджиев призвал не сравнивать Нурмагомедова и Махачева

"Как будто бы более доминирующие поединки проводил Хабиб, но здесь всегда надо отталкиваться от того, кто был его оппонентом и что они предлагали. Пока разница есть лишь в том, что Хабиб уже завершил карьеру, а Ислам еще ее продолжает. И если оценивать итоги, то Ислам может превзойти Хабиба. Но пока главное преимущество Нурмагомедова все-таки в том, что он так и остался непобежденным бойцом. А также в том, что он представлял некую эпоху, он был первым чемпионом. С этим уже никогда не поспоришь и никто этого уже не повторит", - отметил собеседник агентства.