Майгуров обвинил IBU в двойных стандартах
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
18:50 16.11.2025
Майгуров обвинил IBU в двойных стандартах
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил РИА Новости, что желание Международного союза биатлонистов (IBU) не...
биатлон
спорт
милан
италия
россия
виктор майгуров
союз биатлонистов россии (сбр)
международный союз биатлонистов (ibu)
милан
италия
россия
Майгуров обвинил IBU в двойных стандартах

Майгуров: недопуск россиян до ОИ вызывает улыбку из-за двойных стандартов

Виктор Майгуров. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил РИА Новости, что желание Международного союза биатлонистов (IBU) не допустить россиян до Олимпийских игр вызывает улыбку из-за двойных стандартов.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина‑д'Ампеццо. Российские спортсмены в большинстве зимних видов спорта на данный момент отстранены от участия в международных турнирах. До олимпийского отбора допущены с рядом ограничений только представители фигурного катания, конькобежного спорта, шорт-трека, а также ски-альпинизма. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии.
"Если для той же IBU Олимпиада - это особое событие, то выглядит странно: на Олимпиаду нельзя, а после - можно, - сказал Майгуров в ответ на вопрос о том, будет ли проще добиться допуска россиян к соревнованиям после Игр-2026. - Кого IBU хочет наказать? Это немного вызывает улыбку из-за таких двойных стандартов со стороны IBU".
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.
Французскую биатлонистку уличили в изменении настроек винтовки партнерши
