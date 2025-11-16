Рейтинг@Mail.ru
СБР не будет увеличивать призовые биатлонистам в олимпийском сезоне - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
18:45 16.11.2025 (обновлено: 18:53 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/biatlon-2055324600.html
СБР не будет увеличивать призовые биатлонистам в олимпийском сезоне
СБР не будет увеличивать призовые биатлонистам в олимпийском сезоне - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
СБР не будет увеличивать призовые биатлонистам в олимпийском сезоне
Аделя Зиатдинова. Союз биатлонистов России (СБР) не будет увеличивать сумму призовых в предстоящем олимпийском сезоне, заявил РИА Новости президент федерации... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T18:45:00+03:00
2025-11-16T18:53:00+03:00
биатлон
спорт
милан
париж
виктор майгуров
союз биатлонистов россии (сбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999092104_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36069c508478c9eb18e6863105ad148b.jpg
/20251113/rishar-2054839835.html
милан
париж
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999092104_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0932d6f8e20e0ad363f87780ec78bc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, милан, париж, виктор майгуров, союз биатлонистов россии (сбр)
Биатлон, Спорт, Милан, Париж, Виктор Майгуров, Союз биатлонистов России (СБР)
СБР не будет увеличивать призовые биатлонистам в олимпийском сезоне

Майгуров: мы остаемся на тех призовых, которые были в предыдущие годы

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВинтовка "Грифон" для биатлона
Винтовка Грифон для биатлона - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Винтовка "Грифон" для биатлона. Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Союз биатлонистов России (СБР) не будет увеличивать сумму призовых в предстоящем олимпийском сезоне, заявил РИА Новости президент федерации Виктор Майгуров.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина‑д'Ампеццо. Российские спортсмены в большинстве зимних видов спорта на данный момент отстранены от участия в международных турнирах. До олимпийского отбора допущены с рядом ограничений только представители фигурного катания, конькобежного спорта, шорт-трека, а также ски-альпинизма.
"Дополнительные призовые в олимпийский сезон? Нет, такого нет. Мы остаемся на тех призовых, которые были в предыдущие годы. В этом плане поддержка хорошая", - отметил Майгуров.
В ряде летних видов спорта российские атлеты, не выступавшие на Олимпиаде в Париже, но сумевшие повторить или превзойти результаты олимпийских чемпионов Игр-2024, получали дополнительные призовые.
Биатлон. Винтовка - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Французскую биатлонистку уличили в изменении настроек винтовки партнерши
13 ноября, 18:38
 
БиатлонСпортМиланПарижВиктор МайгуровСоюз биатлонистов России (СБР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала