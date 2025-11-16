СБР не будет увеличивать призовые биатлонистам в олимпийском сезоне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Союз биатлонистов России (СБР) не будет увеличивать сумму призовых в предстоящем олимпийском сезоне, заявил РИА Новости президент федерации Виктор Майгуров.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина‑д'Ампеццо. Российские спортсмены в большинстве зимних видов спорта на данный момент отстранены от участия в международных турнирах. До олимпийского отбора допущены с рядом ограничений только представители фигурного катания, конькобежного спорта, шорт-трека, а также ски-альпинизма.
"Дополнительные призовые в олимпийский сезон? Нет, такого нет. Мы остаемся на тех призовых, которые были в предыдущие годы. В этом плане поддержка хорошая", - отметил Майгуров.
В ряде летних видов спорта российские атлеты, не выступавшие на Олимпиаде в Париже, но сумевшие повторить или превзойти результаты олимпийских чемпионов Игр-2024, получали дополнительные призовые.