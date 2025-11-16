Рейтинг@Mail.ru
Алькарас вышел в финал итогового турнира ATP
Теннис
 
00:07 16.11.2025 (обновлено: 00:46 16.11.2025)
Алькарас вышел в финал итогового турнира ATP
спорт, атр, турин, карлос алькарас, феликс оже-альяссим, янник синнер
Теннис, Спорт, АТР, Турин, Карлос Алькарас, Феликс Оже-Альяссим, Янник Синнер
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Соцсети ATP
Карлос Алькарас. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Встреча завершилась победой Алькараса над восьмой ракеткой мира Оже-Альяссимом со счетом 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
ATP World Tour Finals, Final Stage
15 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Карлос Алькарас
2 : 06:26:4
Феликс Оже-Альяссим
Календарь Турнирная таблица История встреч
Алькарас впервые в карьере вышел в финал итогового турнира ATP, где в воскресенье сыграет с его действующим победителем итальянцем Янником Синнером, который идет вторым в мировом рейтинге.
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Синнер обыграл де Минаура и вышел в финал итогового турнира АТР
15 ноября, 18:38
 
Теннис
 
