Алькарас вышел в финал итогового турнира ATP
Алькарас вышел в финал итогового турнира ATP - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Алькарас вышел в финал итогового турнира ATP
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в...
2025-11-16T00:07:00+03:00
2025-11-16T00:07:00+03:00
2025-11-16T00:46:00+03:00
теннис
спорт
атр
турин
карлос алькарас
феликс оже-альяссим
янник синнер
атр
турин
спорт, атр, турин, карлос алькарас, феликс оже-альяссим, янник синнер
Теннис, Спорт, АТР, Турин, Карлос Алькарас, Феликс Оже-Альяссим, Янник Синнер
Алькарас вышел в финал итогового турнира ATP
Алькарас обыграл Оже-Альяссима и вышел в финал итогового турнира ATP