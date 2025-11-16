Дик Адвокат покинул расположение сборной Кюрасао перед решающей игрой

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной Кюрасао по футболу Дик Адвокат по семейным обстоятельствам не сможет присутствовать на решающем матче национальной команды за выход на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, сообщается на странице Федерации футбола Кюрасао в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Сборная Кюрасао 18 ноября сыграет в гостях с командой Ямайки в матче последнего тура третьего отборочного раунда в Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Перед заключительной встречей команда Кюрасао с 11 очками возглавляет таблицу группы В, команде Адвоката достаточно сыграть вничью с идущими вторыми ямайцами (10), чтобы впервые выйти в финальную часть чемпионата мира.

"Это очень тяжелое решение - оставить ребят одних. Мне с болью далось это решение, но семья важнее футбола. Находясь в Нидерландах, я буду поддерживать тесную связь со штабом, полностью доверяю своим игрокам", - сказал Адвокат.

На тренерской скамейке в матче со сборной Ямайки будут присутствовать помощники нидерландца Дин Горре и Кор Пот.