Дик Адвокат покинул расположение сборной Кюрасао перед решающей игрой
Футбол
 
13:44 16.11.2025
Дик Адвокат покинул расположение сборной Кюрасао перед решающей игрой
Дик Адвокат покинул расположение сборной Кюрасао перед решающей игрой
Дик Адвокат покинул расположение сборной Кюрасао перед решающей игрой

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной Кюрасао по футболу Дик Адвокат по семейным обстоятельствам не сможет присутствовать на решающем матче национальной команды за выход на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, сообщается на странице Федерации футбола Кюрасао в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Сборная Кюрасао 18 ноября сыграет в гостях с командой Ямайки в матче последнего тура третьего отборочного раунда в Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Перед заключительной встречей команда Кюрасао с 11 очками возглавляет таблицу группы В, команде Адвоката достаточно сыграть вничью с идущими вторыми ямайцами (10), чтобы впервые выйти в финальную часть чемпионата мира.
Чемпионат Мира. Квалификация. КОНКАКАФ. 3-ий раунд. 2-ая группа
19 ноября 2025 • начало в 04:00
Завершен
Ямайка
0 : 0
Кюрасао
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Это очень тяжелое решение - оставить ребят одних. Мне с болью далось это решение, но семья важнее футбола. Находясь в Нидерландах, я буду поддерживать тесную связь со штабом, полностью доверяю своим игрокам", - сказал Адвокат.
На тренерской скамейке в матче со сборной Ямайки будут присутствовать помощники нидерландца Дин Горре и Кор Пот.
Адвокату 78 лет, он возглавляет карибскую команду с января 2024 года. Нидерландец тренировал "Зенит" с 2006 по 2009 год и привел петербуржцев к победе в чемпионате России в 2007 году, а также завоеванию Кубка и Суперкубка УЕФА в 2008 году. Со сборной России он работал с 2010 по 2012 год и пробился с ней на Евро-2012, где команда не сумела выйти из группы.
