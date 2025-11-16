https://ria.ru/20251116/admiral-2055281406.html
Дубль Гутика помог "Адмиралу" переиграть "Амур" в матче КХЛ
Дубль Гутика помог "Адмиралу" переиграть "Амур" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Дубль Гутика помог "Адмиралу" переиграть "Амур" в матче КХЛ
Владивостокский "Адмирал" одержал победу над хабаровским "Амуром" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Дубль Гутика помог "Адмиралу" переиграть "Амур" в матче КХЛ
