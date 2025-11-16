Рейтинг@Mail.ru
Дубль Гутика помог "Адмиралу" переиграть "Амур" в матче КХЛ
Хоккей
 
16.11.2025
Дубль Гутика помог "Адмиралу" переиграть "Амур" в матче КХЛ
Дубль Гутика помог "Адмиралу" переиграть "Амур" в матче КХЛ
Владивостокский "Адмирал" одержал победу над хабаровским "Амуром" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Дубль Гутика помог "Адмиралу" переиграть "Амур" в матче КХЛ

Хоккеисты клуба "Адмирал" (на переднем плане Даниил Гутик)
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" одержал победу над хабаровским "Амуром" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 5:2 (2:2, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе "Адмирала" дублем отметился Даниил Гутик (8-я и 26-я минуты), который продлил свою результативную серию до четырех матчей, по шайбе забросили Либор Шулак (1), Игорь Гераськин (60) и Дмитрий Завгородний (60). У "Амура" отличились Евгений Свечников (3) и Кирилл Ураков (18).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
16 ноября 2025 • начало в 10:00
Завершен
Амур
2 : 5
Адмирал
02:28 • Евгений Свечников
(Алекс Гальченюк)
17:01 • Кирилл Ураков
(Евгений Грачев, Алексей Соловьев)
00:51 • Либор Сулак
(Kyle Olson, Никита Тертышный)
07:30 • Даниил Гутик
(Степан Старков, Владислав Леонтьев)
25:02 • Даниил Гутик
(Никита Тертышный)
59:07 • Игорь Гераськин
59:54 • Дмитрий Завгородний
(Степан Старков, Дмитрий Дерябин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Адмирал", набрав 22 очка, занимает предпоследнюю, десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Амур" (24) располагается на седьмом месте.
В следующем матче "Адмирал" 18 ноября сыграет в гостях с нижегородским "Торпедо", двумя днями позднее "Амур" на выезде встретится с челябинским "Трактором".
