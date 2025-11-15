https://ria.ru/20251115/sloveniya-kosovo-smotret-onlayn-2055198104.html
Словения — Косово: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 15 ноября
Словения — Косово: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 15 ноября - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Словения — Косово: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 15 ноября
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T22:00:00+03:00
2025-11-15T22:00:00+03:00
2025-11-15T22:00:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат мира по футболу 2026
словения
косово
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048284511_0:236:1077:841_1920x0_80_0_0_0e4f665799127eb72dd0157667fd6572.jpg
/20251110/yens-lemann--2053278596.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048284511_0:135:1077:942_1920x0_80_0_0_8b940c55d04860f919c58496b9a05f4d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, чемпионат мира по футболу 2026, словения, косово, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Спорт, Чемпионат мира по футболу 2026, Словения, Косово, Анонсы и трансляции матчей