Травмированный Широков проводит матч на тренерской скамейке "Сибири"
Хоккей
 
13:56 15.11.2025
Травмированный Широков проводит матч на тренерской скамейке "Сибири"
Травмированный Широков проводит матч на тренерской скамейке "Сибири"
Травмированный Широков проводит матч на тренерской скамейке "Сибири"

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Травмированный капитан "Сибири" Сергей Широков проводит матч регулярного чемпионата с московским "Динамо" на тренерской скамейке новосибирского клуба, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча проходит в субботу в Новосибирске, она началась в 13:30 мск.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
15 ноября 2025 • начало в 13:30
Завершен
Сибирь
2 : 3
Динамо Москва
01:15 • Тимур Ахияров
(Кирилл Рассказов)
27:59 • Скотт Уилсон
(Давид Фарранс, Иван Климович)
10:52 • Артем Швец-Роговой
(Антон Слепышев, Артем Сергеев)
25:39 • Дилан Сикура
(Даниил Пыленков, Джордан Уил)
30:26 • Никита Гусев
(Седрик Пакетт, Даниил Пыленков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Широков 4 ноября получил травму в домашнем матче против нижегородского "Торпедо" (3:4, в серии буллитов). 39-летний форвард пропустит четвертую игру подряд.
Ранее в "Сибири" после одиннадцати поражений подряд произошла вторая смена главного тренера по ходу сезона. В связи с неудовлетворительными результатами было принято решение прекратить сотрудничество с Вячеславом Буцаевым. Исполняющим обязанности главного тренера назначен его ассистент Ярослав Люзенков.
Олимпийский чемпион по хоккею и обладатель Кубка Гагарина Широков перешел в "Сибирь" летом 2024 года. Также нападающий выступал за столичные ЦСКА, "Спартак", омский "Авангард", петербургский СКА, с которым он в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина, и екатеринбургский "Автомобилист".
Всего в КХЛ он провел 901 матч и набрал 565 очков (247+318). Также Широков сыграл восемь матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Ванкувер Кэнакс". В составе сборной России Широков стал олимпийским чемпионом Пхёнчхана 2018 года и двукратным чемпионом мира.
Вячеслав Буцаев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
"Сибирь" объявила об увольнении Буцаева с поста главного тренера
14 ноября, 15:42
 
Хоккей Спорт Новосибирск Россия Вячеслав Буцаев Сергей Широков КХЛ 2025-2026 Сибирь ХК Динамо (Москва)
 
