https://ria.ru/20251115/semenenko-2055191993.html
Семененко лидирует после короткой программы на этапе Гран-при
Семененко лидирует после короткой программы на этапе Гран-при - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Семененко лидирует после короткой программы на этапе Гран-при
Евгений Семененко лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T16:45:00+03:00
2025-11-15T16:45:00+03:00
2025-11-15T16:45:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
италия
москва
евгений семененко
марк кондратюк
аделия петросян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980367158_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_31f9cd84a642dd1097ea4f34f3671cfe.jpg
/20251025/petrosyan-2050602380.html
россия
италия
москва
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980367158_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_0b95595cd4b597ed34587c2392cfbddf.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, италия, москва, евгений семененко, марк кондратюк, аделия петросян, международный союз конькобежцев (isu), роман савосин, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Россия, Италия, Москва, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Аделия Петросян, Международный союз конькобежцев (ISU), Роман Савосин, Пётр Гуменник
Семененко лидирует после короткой программы на этапе Гран-при
Семененко лидирует после короткой программы на московском этапе Гран-при России