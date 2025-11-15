Рейтинг@Mail.ru
Семененко лидирует после короткой программы на этапе Гран-при
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:45 15.11.2025
Семененко лидирует после короткой программы на этапе Гран-при
Семененко лидирует после короткой программы на этапе Гран-при
Евгений Семененко лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Семененко лидирует после короткой программы на этапе Гран-при

Семененко лидирует после короткой программы на московском этапе Гран-при России

© РИА Новости / Александр ВильфЕвгений Семененко
Евгений Семененко - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Евгений Семененко. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Евгений Семененко лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве.
За свой прокат Семененко получил 96,75 балла. Вторым идет Марк Кондратюк (96,42). Третье место занимает Роман Савосин (90,22). Отобравшийся на Олимпиаду в Италии Петр Гуменник (90,22) располагается на четвертой позиции.
Произвольную программу одиночники представят в воскресенье.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к олимпийскому квалификационному турниру в Пекине в нейтральном статусе. От России путевки на Игры-2026 в Италии добыли Гуменник и Аделия Петросян.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Им кирдык? Нашу олимпийскую надежду опасно судят на Гран-при
25 октября, 18:50
 
Фигурное катание
 
