https://ria.ru/20251115/rossiya-chili-smotret-onlayn-2055195346.html
Россия — Чили: смотреть онлайн товарищеский матч 15 ноября
Россия — Чили: смотреть онлайн товарищеский матч 15 ноября - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Россия — Чили: смотреть онлайн товарищеский матч 15 ноября
Сборная России по футболу проведет в субботу товарищеский матч против чилийцев. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T17:22:00+03:00
2025-11-15T17:22:00+03:00
2025-11-15T17:22:00+03:00
футбол
спорт
товарищеские матчи
товарищеские матчи
анонсы и трансляции матчей
сборная россии по футболу
чили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971080889_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_7ed27c857d95dd35776726eb72f63260.jpg
/20251112/rossiya-peru-2054603816.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971080889_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_876c921bafeb31a3d34c3279e043d35b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, товарищеские матчи, товарищеские матчи, анонсы и трансляции матчей, сборная россии по футболу, чили
Футбол, Спорт, Товарищеские матчи, товарищеские матчи, Анонсы и трансляции матчей, Сборная России по футболу, Чили