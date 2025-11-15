Рейтинг@Mail.ru
Россия — Чили: смотреть онлайн товарищеский матч 15 ноября
Футбол
 
17:22 15.11.2025
Россия — Чили: смотреть онлайн товарищеский матч 15 ноября
Россия — Чили: смотреть онлайн товарищеский матч 15 ноября
Сборная России по футболу проведет в субботу товарищеский матч против чилийцев.
Россия — Чили: смотреть онлайн товарищеский матч 15 ноября

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сборная России по футболу проведет в субботу товарищеский матч против чилийцев.

Во сколько начало

Встреча пройдет в Сочи и начнется в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за матчем также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Сборную Карпина обидел Валера. А Сафонов снова не спас Россию
