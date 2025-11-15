Рейтинг@Mail.ru
Сборная России все же проиграла... Но как же грязно рубились чилийцы!
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:05 15.11.2025 (обновлено: 20:22 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/rossiya-chili-2055211985.html
Сборная России все же проиграла... Но как же грязно рубились чилийцы!
Сборная России все же проиграла... Но как же грязно рубились чилийцы! - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Сборная России все же проиграла... Но как же грязно рубились чилийцы!
Сборная России по футболу после ничьей с перуанцами провела еще более блеклый товарищеский матч в Сочи. Игроки Валерия Карпина не смогли одолеть гостей из Чили... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Товарищеские матчи, сборная россии по футболу, чили, александр головин, станислав агкацев, валерий карпин, алексей батраков, максим глушенков, игорь дивеев, наиль умяров
Футбол, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Спорт — видео, Товарищеские матчи, Сборная России по футболу, Чили, Александр Головин, Станислав Агкацев, Валерий Карпин, Алексей Батраков, Максим Глушенков, Игорь Дивеев, Наиль Умяров
Сборная России все же проиграла... Но как же грязно рубились чилийцы!

Сборная России по футболу уступила Чили и проиграла первый матч с 2021 года

© Соцсети сборной России по футболуМатвей Кисляк в матче против сборной Чили
Матвей Кисляк в матче против сборной Чили - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Соцсети сборной России по футболу
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Сборная России по футболу после ничьей с перуанцами провела еще более блеклый товарищеский матч в Сочи. Игроки Валерия Карпина не смогли одолеть гостей из Чили и потерпели первое поражение с конца 2021-го. Беспроигрышная серия команды №1 пала в последнем матче нашей сборной в нынешнем году.

Валера против Карпина

Да, впечатления от вторничного противостояния остались неважные. Матч не получился событийным и запомнился ошибками вратарей, которые привели к голам в ворота обеих команд — 1:1. Ну и Матвей Сафонов расстроил: удар от Алекса Валеры в концовке был несильным, не в угол, но голкипер "Пари Сен-Жермен" словно потерялся в своих владениях и не среагировал на выстрел перуанца. Грустно, что в условиях борьбы за внимание тренерского штаба французского гранда наш вратарь позволяет себе ошибаться в матчах сборной. Когда, напротив, должен показывать себя во всей красе.
Сегодня в заявке Матвея не было: место в воротах занял Станислав Агкацев, а победителю Лиги чемпионов дали несколько дней побыть с семьей. Карпин, кстати, после встречи с Перу высказался о первом номере достаточно сурово. Тренер отметил, что Сафонов без игровой практики в "ПСЖ" мог бы и не быть основным голкипером, если бы сборная участвовала в отборе к ЧМ-2026.
Кризис сборной Чили

Вспомнили вторничную осечку — теперь переходим к субботнему матчу с Чили.
Двукратных победителей Кубка Америки, в 2015 и 2016 годах осчастлививших нацию, не узнать. Сейчас бывшие чемпионы — посредственные середняки южноамериканского футбола. Чемпионат мира в России 2018 года, катарский ЧМ-2022 и предстоящий мундиаль в США, Канаде и Мексике — на все эти турниры Красная команда даже не смогла отобраться. В последнем отборе к мировому первенству чилийцы заняли последнее место в турнирной таблице, победив в 18 матчах всего два раза.
Что до истории противостояния с российской командой, то она небогатая. Сборная Чили встречалась с нашими игроками всего раз: товарищеский матч перед Кубком конфедераций в России закончился со счетом 1:1. Кстати, на том КК-2017 чилийцы дошли до финала, в котором уступили немцам.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкИгровой момент финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии
Игровой момент финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Игровой момент финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии

Чем запомнилась встреча на "Фиште"?

Той самой арене, на которой наша команда более восьми лет назад билась в четвертьфинале ЧМ-2018 с хорватами. Итак:
  • Сразу пять игроков ЦСКА вошли в стартовый состав. Не обошлось без травм: не прошло и 30 минут, а Иван Обляков, один из лидеров армейцев, покинул поле. Что не может не напрягать "красно-синих", ведь до дерби со "Спартаком" осталась неделя.
  • Агрессивная игра чилийцев. Только в первом тайме замены после грубейших стыков чуть не потребовались замены Матвею Кисляку, Агкацеву и Александру Головину, вошедшему в клуб Игоря Нетто после 50 матчей в футболке сборной России. Что странно, лишь в первом случае судья показал желтую карточку.
  • Невезение России. Головин и Максим Глушенков попали в перекладину, Константин Тюкавин и Кирилл Глебов не смогли подстроиться под мяч в суперпозициях. А еще вышедший на замену Николай Комличенко ничем не помог, как и партнер по "Локомотиву" Алексей Батраков.
  • Впервые с сентября 2023-го россияне пропустили первыми. Хотя владели инициативой, однако капитан Игорь Дивеев ошибся с передачей и затем не смог накрыть прорвавшегося к воротам соперника — на 37-й минуте Гонсало Тапия пробил в дальний угол мимо Агкацева.
  • Неназначенный пенальти в наши ворота. Во втором тайме судья не заметил явную игру рукой Умярова в собственной штрафной.
  • Катастрофа в защите Карпина. "Привезли" первый — "привезли" и второй. Наиль Умяров и Мингиян Бевеев в простейших ситуациях потеряли мяч, что привело к пропущенному на 78-й минуте от Бена Бреретона. Этот гол стал последним в сочинском матче — впервые за пять матчей сборная Карпина ни разу не забила.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия - Чили
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Чили - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Чили
Первое поражение за 23 матча

Две встречи с олимпийской сборной Египта оставляем за скобками. Вот и получается, что сегодня чилийцы сделали то, что не удавалось нашим соперникам почти четыре года. Напомним, что в декабре 2021-го команда Карпина потерпела поражение от хорватов в заключительном туре отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре и с того момента не знала поражений в играх, которые шли в зачет ФИФА.
Что касается насыщенного 2025 года, то сборная России провела десять "товарняков", одержав шесть побед, трижды сыграв вничью и проиграв всего раз. Как и в предыдущие годы мы продолжаем верить, что следующий, 2026-й, станет особенным. И наша команда наконец вернется на международную арену.
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортСпорт — видеоТоварищеские матчиСборная России по футболуЧилиАлександр ГоловинСтанислав АгкацевВалерий КарпинАлексей БатраковМаксим ГлушенковИгорь ДивеевНаиль Умяров
 
