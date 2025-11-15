Сборная России все же проиграла... Но как же грязно рубились чилийцы!

Сборная России по футболу после ничьей с перуанцами провела еще более блеклый товарищеский матч в Сочи. Игроки Валерия Карпина не смогли одолеть гостей из Чили и потерпели первое поражение с конца 2021-го. Беспроигрышная серия команды №1 пала в последнем матче нашей сборной в нынешнем году.

Валера против Карпина

Да, впечатления от вторничного противостояния остались неважные. Матч не получился событийным и запомнился ошибками вратарей, которые привели к голам в ворота обеих команд — 1:1. Ну и Матвей Сафонов расстроил: удар от Алекса Валеры в концовке был несильным, не в угол, но голкипер "Пари Сен-Жермен" словно потерялся в своих владениях и не среагировал на выстрел перуанца. Грустно, что в условиях борьбы за внимание тренерского штаба французского гранда наш вратарь позволяет себе ошибаться в матчах сборной. Когда, напротив, должен показывать себя во всей красе.

Сегодня в заявке Матвея не было: место в воротах занял Станислав Агкацев, а победителю Лиги чемпионов дали несколько дней побыть с семьей. Карпин, кстати, после встречи с Перу высказался о первом номере достаточно сурово. Тренер отметил, что Сафонов без игровой практики в "ПСЖ" мог бы и не быть основным голкипером, если бы сборная участвовала в отборе к ЧМ-2026.

Кризис сборной Чили

Вспомнили вторничную осечку — теперь переходим к субботнему матчу с Чили.

Двукратных победителей Кубка Америки, в 2015 и 2016 годах осчастлививших нацию, не узнать. Сейчас бывшие чемпионы — посредственные середняки южноамериканского футбола. Чемпионат мира в России 2018 года, катарский ЧМ-2022 и предстоящий мундиаль в США, Канаде и Мексике — на все эти турниры Красная команда даже не смогла отобраться. В последнем отборе к мировому первенству чилийцы заняли последнее место в турнирной таблице, победив в 18 матчах всего два раза.

Что до истории противостояния с российской командой, то она небогатая. Сборная Чили встречалась с нашими игроками всего раз: товарищеский матч перед Кубком конфедераций в России закончился со счетом 1:1. Кстати, на том КК-2017 чилийцы дошли до финала, в котором уступили немцам.

Чем запомнилась встреча на "Фиште"?

Той самой арене, на которой наша команда более восьми лет назад билась в четвертьфинале ЧМ-2018 с хорватами. Итак:

Сразу пять игроков ЦСКА вошли в стартовый состав . Не обошлось без травм: не прошло и 30 минут, а Иван Обляков, один из лидеров армейцев, покинул поле. Что не может не напрягать "красно-синих", ведь до дерби со "Спартаком" осталась неделя.

Агрессивная игра чилийцев . Только в первом тайме замены после грубейших стыков чуть не потребовались замены Матвею Кисляку, Агкацеву и Александру Головину, вошедшему в клуб Игоря Нетто после 50 матчей в футболке сборной России. Что странно, лишь в первом случае судья показал желтую карточку.

. Только в первом тайме замены после грубейших стыков чуть не потребовались замены Матвею Кисляку, Агкацеву и Александру Головину, вошедшему в клуб Игоря Нетто после 50 матчей в футболке сборной России. Что странно, лишь в первом случае судья показал желтую карточку. Невезение России. Головин и Максим Глушенков попали в перекладину, Константин Тюкавин и Кирилл Глебов не смогли подстроиться под мяч в суперпозициях. А еще вышедший на замену Николай Комличенко ничем не помог, как и партнер по "Локомотиву" Алексей Батраков.

Впервые с сентября 2023-го россияне пропустили первыми . Хотя владели инициативой, однако капитан Игорь Дивеев ошибся с передачей и затем не смог накрыть прорвавшегося к воротам соперника — на 37-й минуте Гонсало Тапия пробил в дальний угол мимо Агкацева.

. Хотя владели инициативой, однако капитан Игорь Дивеев ошибся с передачей и затем не смог накрыть прорвавшегося к воротам соперника — на 37-й минуте Гонсало Тапия пробил в дальний угол мимо Агкацева. Неназначенный пенальти в наши ворота . Во втором тайме судья не заметил явную игру рукой Умярова в собственной штрафной.

. Во втором тайме судья не заметил явную игру рукой Умярова в собственной штрафной. Катастрофа в защите Карпина. "Привезли" первый — "привезли" и второй. Наиль Умяров и Мингиян Бевеев в простейших ситуациях потеряли мяч, что привело к пропущенному на 78-й минуте от Бена Бреретона. Этот гол стал последним в сочинском матче — впервые за пять матчей сборная Карпина ни разу не забила.

Первое поражение за 23 матча

Две встречи с олимпийской сборной Египта оставляем за скобками. Вот и получается, что сегодня чилийцы сделали то, что не удавалось нашим соперникам почти четыре года. Напомним, что в декабре 2021-го команда Карпина потерпела поражение от хорватов в заключительном туре отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре и с того момента не знала поражений в играх, которые шли в зачет ФИФА.