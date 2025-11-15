Экс-чемпион мира по боксу Паркер отрицает употребление кокаина

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сдавший положительный тест новозеландский экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер полностью отрицает употребление запрещенных препаратов.

Проба была взята у 33-летнего спортсмена антидопинговой организацией VADA (Voluntary Anti-Doping Agency) 25 октября после поединка с британцем Фабио Уордли, который завершился поражением новозеландца. По данным СМИ, в образцах был обнаружен метаболит кокаина - бензоилэкгонин. Паркеру грозит дисквалификация до двух лет от Британского боксерского совета (BBBofC) и Антидопингового агентства Великобритании (UKAD).

"Перед недавним боем я добровольно сдал тест, и сейчас мне сообщили, что результат положительный. Это стало для меня настоящим сюрпризом. Я не употреблял никаких запрещенных веществ, не принимаю допинг и не поддерживаю его применение. Я полностью сотрудничаю с расследованием и уверен, что оно очистит мое имя", - написал Паркер в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

В июле Всемирная боксерская организация (WBO) в социальной сети X объявила о назначении переговоров по проведению титульного поединка между Паркером и абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком. Позднее WBO предоставила украинскому боксеру отсрочку для переговоров по проведению титульного поединка с Паркером из-за проблем со спиной. В сентябре организация продлила отсрочку Усику для переговоров с Паркером по проведению поединка до 90 дней.