https://ria.ru/20251115/parker-2055164856.html
Экс-чемпион мира по боксу Паркер отрицает употребление кокаина
Экс-чемпион мира по боксу Паркер отрицает употребление кокаина - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Экс-чемпион мира по боксу Паркер отрицает употребление кокаина
Сдавший положительный тест новозеландский экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер полностью отрицает употребление запрещенных препаратов. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T13:22:00+03:00
2025-11-15T13:22:00+03:00
2025-11-15T13:22:00+03:00
единоборства
спорт
россия
александр усик
wbo
ukad
допинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966604029_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a204876e722d797f748d35b6ec16580.jpg
/20251114/parker-2054998068.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966604029_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_37135aea07c0058b60600ea0a1d4b2be.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, александр усик, wbo, ukad, допинг
Единоборства, Спорт, Россия, Александр Усик, WBO, UKAD, Допинг
Экс-чемпион мира по боксу Паркер отрицает употребление кокаина
Экс-чемпион мира по боксу Паркер отрицает употребление запрещенных препаратов
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сдавший положительный тест новозеландский экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер полностью отрицает употребление запрещенных препаратов.
Проба была взята у 33-летнего спортсмена антидопинговой организацией VADA (Voluntary Anti-Doping Agency) 25 октября после поединка с британцем Фабио Уордли, который завершился поражением новозеландца. По данным СМИ, в образцах был обнаружен метаболит кокаина - бензоилэкгонин. Паркеру грозит дисквалификация до двух лет от Британского боксерского совета (BBBofC) и Антидопингового агентства Великобритании (UKAD).
"Перед недавним боем я добровольно сдал тест, и сейчас мне сообщили, что результат положительный. Это стало для меня настоящим сюрпризом. Я не употреблял никаких запрещенных веществ, не принимаю допинг и не поддерживаю его применение. Я полностью сотрудничаю с расследованием и уверен, что оно очистит мое имя", - написал Паркер в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В июле Всемирная боксерская организация (WBO) в социальной сети X объявила о назначении переговоров по проведению титульного поединка между Паркером и абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком. Позднее WBO предоставила украинскому боксеру отсрочку для переговоров по проведению титульного поединка с Паркером из-за проблем со спиной. В сентябре организация продлила отсрочку Усику для переговоров с Паркером по проведению поединка до 90 дней.
На счету Паркера 40 боев (24 - нокаутом), четыре из которых завершились поражением.