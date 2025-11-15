Рейтинг@Mail.ru
Экс-чемпион мира по боксу Паркер отрицает употребление кокаина - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
13:22 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/parker-2055164856.html
Экс-чемпион мира по боксу Паркер отрицает употребление кокаина
Экс-чемпион мира по боксу Паркер отрицает употребление кокаина - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Экс-чемпион мира по боксу Паркер отрицает употребление кокаина
Сдавший положительный тест новозеландский экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер полностью отрицает употребление запрещенных препаратов. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T13:22:00+03:00
2025-11-15T13:22:00+03:00
единоборства
спорт
россия
александр усик
wbo
ukad
допинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966604029_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a204876e722d797f748d35b6ec16580.jpg
/20251114/parker-2054998068.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966604029_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_37135aea07c0058b60600ea0a1d4b2be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, александр усик, wbo, ukad, допинг
Единоборства, Спорт, Россия, Александр Усик, WBO, UKAD, Допинг
Экс-чемпион мира по боксу Паркер отрицает употребление кокаина

Экс-чемпион мира по боксу Паркер отрицает употребление запрещенных препаратов

© iStock.com / LeoPatriziБоксерские перчатки лежат на ринге
Боксерские перчатки лежат на ринге - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© iStock.com / LeoPatrizi
Читать в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сдавший положительный тест новозеландский экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер полностью отрицает употребление запрещенных препаратов.
Проба была взята у 33-летнего спортсмена антидопинговой организацией VADA (Voluntary Anti-Doping Agency) 25 октября после поединка с британцем Фабио Уордли, который завершился поражением новозеландца. По данным СМИ, в образцах был обнаружен метаболит кокаина - бензоилэкгонин. Паркеру грозит дисквалификация до двух лет от Британского боксерского совета (BBBofC) и Антидопингового агентства Великобритании (UKAD).
"Перед недавним боем я добровольно сдал тест, и сейчас мне сообщили, что результат положительный. Это стало для меня настоящим сюрпризом. Я не употреблял никаких запрещенных веществ, не принимаю допинг и не поддерживаю его применение. Я полностью сотрудничаю с расследованием и уверен, что оно очистит мое имя", - написал Паркер в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В июле Всемирная боксерская организация (WBO) в социальной сети X объявила о назначении переговоров по проведению титульного поединка между Паркером и абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком. Позднее WBO предоставила украинскому боксеру отсрочку для переговоров по проведению титульного поединка с Паркером из-за проблем со спиной. В сентябре организация продлила отсрочку Усику для переговоров с Паркером по проведению поединка до 90 дней.
На счету Паркера 40 боев (24 - нокаутом), четыре из которых завершились поражением.
Джозеф Паркер - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер попался на кокаине
14 ноября, 14:45
 
ЕдиноборстваСпортРоссияАлександр УсикWBOUKADДопинг
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала