Команда Мельниковой победила в туре гимнастической Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
21:26 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/melnikova-2055222075.html
Команда Мельниковой победила в туре гимнастической Бундеслиги
Команда Мельниковой победила в туре гимнастической Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Команда Мельниковой победила в туре гимнастической Бундеслиги
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в составе клуба TSV Tittmoning-Chemnitz стала победительницей в многоборье в туре немецкой... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T21:26:00+03:00
2025-11-15T21:26:00+03:00
2025
спорт, ангелина мельникова
Спорт, Ангелина Мельникова
Команда Мельниковой победила в туре гимнастической Бундеслиги

Команда гимнастки Мельниковой TSV Tittmoning-Chemnitz победила в туре Бундеслиги

© РИА Новости / Алексей Никольский
Ангелина Мельникова - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в составе клуба TSV Tittmoning-Chemnitz стала победительницей в многоборье в туре немецкой гимнастической Бундеслиги.
Тур прошел в субботу в Эслингене. Команда TSV Tittmoning-Chemnitz одержала победу в многоборье, набрав в сумме 205,05 балла. Мельникова по итогам четырех упражнений набрала 55,40 балла, что является лучшим результатом в команде.
Второе место занял коллектив TG Mannheim (197,35 балла), на третьем месте расположилась команда MTV Stuttgart (191,15).
Мельниковой 25 лет. Она является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр. Также на ее счету золото чемпионата мира 2021 и 2025 года в личном многоборье, золото мирового первенства 2025 года в опорном прыжке и четыре победы на чемпионатах Европы.
Продажи лицензионной одежды и обуви Сочи 2014 стартовали в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Мельникова призналась, что не гонится за Хоркиной
11 ноября, 14:54
 
СпортАнгелина Мельникова
 
