Команда Мельниковой победила в туре гимнастической Бундеслиги
15.11.2025
Команда Мельниковой победила в туре гимнастической Бундеслиги
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в составе клуба TSV Tittmoning-Chemnitz стала победительницей в многоборье в туре немецкой...
спорт
ангелина мельникова
спорт, ангелина мельникова
Команда Мельниковой победила в туре гимнастической Бундеслиги
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в составе клуба TSV Tittmoning-Chemnitz стала победительницей в многоборье в туре немецкой гимнастической Бундеслиги.
Тур прошел в субботу в Эслингене. Команда TSV Tittmoning-Chemnitz одержала победу в многоборье, набрав в сумме 205,05 балла. Мельникова по итогам четырех упражнений набрала 55,40 балла, что является лучшим результатом в команде.
Второе место занял коллектив TG Mannheim (197,35 балла), на третьем месте расположилась команда MTV Stuttgart (191,15).
Мельниковой 25 лет. Она является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр. Также на ее счету золото чемпионата мира 2021 и 2025 года в личном многоборье, золото мирового первенства 2025 года в опорном прыжке и четыре победы на чемпионатах Европы.