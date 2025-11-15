Команда Мельниковой победила в туре гимнастической Бундеслиги

Тур прошел в субботу в Эслингене. Команда TSV Tittmoning-Chemnitz одержала победу в многоборье, набрав в сумме 205,05 балла. Мельникова по итогам четырех упражнений набрала 55,40 балла, что является лучшим результатом в команде.

Мельниковой 25 лет. Она является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр. Также на ее счету золото чемпионата мира 2021 и 2025 года в личном многоборье, золото мирового первенства 2025 года в опорном прыжке и четыре победы на чемпионатах Европы.