МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российский пилот Даниил Квят проиграл беспилотному болиду в гонке "ИИ против человека", которая прошла в Абу-Даби.

Заезд прошел в рамках соревнований машин A2RL на автодроме "Яс Марина". Квят впервые потерпел поражение в серии заездов с беспилотными болидами.

Первая гонка прошла в апреле 2024 года, тогда Квят опередил машину, управляемую искусственным интеллектом. В ноябре 2024 года россиянин также стал первым после того, как беспилотный болид врезался в ограждение и не смог продолжить заезд.