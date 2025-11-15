https://ria.ru/20251115/kvyat-2055208949.html
Квят проиграл беспилотному болиду в гонке "ИИ против человека"
Квят проиграл беспилотному болиду в гонке "ИИ против человека"
Российский пилот Даниил Квят проиграл беспилотному болиду в гонке "ИИ против человека", которая прошла в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
абу-даби
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российский пилот Даниил Квят проиграл беспилотному болиду в гонке "ИИ против человека", которая прошла в Абу-Даби.
Заезд прошел в рамках соревнований машин A2RL на автодроме "Яс Марина". Квят
впервые потерпел поражение в серии заездов с беспилотными болидами.
Первая гонка прошла в апреле 2024 года, тогда Квят опередил машину, управляемую искусственным интеллектом. В ноябре 2024 года россиянин также стал первым после того, как беспилотный болид врезался в ограждение и не смог продолжить заезд.
Квят является самым успешным российским гонщиком в истории "Формулы-1". На его счету три подиума, один быстрейший круг и 202 набранных очка. Россиянин был пилотом команд "Формулы-1" с 2013 по 2017 год, а также с 2019 по 2020 год.