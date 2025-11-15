Рейтинг@Mail.ru
Защитник ЦСКА будет капитаном сборной России против чилийцев
16:42 15.11.2025 (обновлено: 18:03 15.11.2025)
Защитник ЦСКА будет капитаном сборной России против чилийцев
Защитник ЦСКА будет капитаном сборной России против чилийцев - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Защитник ЦСКА будет капитаном сборной России против чилийцев
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев будет капитаном сборной России в товарищеском матче против команды Чили, сообщается в Telegram-канале национальной... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T16:42:00+03:00
2025-11-15T18:03:00+03:00
спорт
россия
чили
сочи
игорь дивеев
станислав агкацев
мингиян бевеев
пфк цска
россия
чили
сочи
спорт, россия, чили, сочи, игорь дивеев, станислав агкацев, мингиян бевеев, пфк цска
Спорт, Россия, Чили, Сочи, Игорь Дивеев, Станислав Агкацев, Мингиян Бевеев, ПФК ЦСКА
Защитник ЦСКА будет капитаном сборной России против чилийцев

Дивеев будет капитаном сборной России в матче с чилийцами

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев будет капитаном сборной России в товарищеском матче против команды Чили, сообщается в Telegram-канале национальной команды.
Товарищеские матчи
15 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
Россия
0 : 2
Чили
37‎’‎ • Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
76‎’‎ • Бен Бреретон
(Габриэль Суасо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Валерия Карпина проведет встречу против чилийцев 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи. Она начнется в 18:00 мск.
