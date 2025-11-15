Защитник ЦСКА будет капитаном сборной России против чилийцев

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев будет капитаном сборной России в товарищеском матче против команды Чили, сообщается в Telegram-канале национальной команды.
Товарищеские матчи
15 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
37’ • Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
76’ • Бен Бреретон
(Габриэль Суасо)
Сборная Валерия Карпина проведет встречу против чилийцев 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи. Она начнется в 18:00 мск.
- В стартовый состав россиян вошли: Станислав Агкацев (вратарь), Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев (капитан), Матвей Лукин, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Даниил Фомин, Максим Глушенков, Константин Тюкавин и Александр Головин.
- Сборная Чили начнет встречу в следующем сочетании: Лоуренс Вигуру (вратарь), Гонсало Тапия, Иван Роман, Габриэль Суасо (капитан), Висенте Писарро, Родриго Эчеверрия, Давид Осорио, Хавьер Альтамирано, Фабиан Ормасабаль, Бенхамин Кушчевич и Гильермо Марипан.
