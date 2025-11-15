Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболист сборной Италии завершил карьеру из-за риска стать инвалидом
16:29 15.11.2025
Экс-футболист сборной Италии завершил карьеру из-за риска стать инвалидом
Экс-футболист сборной Италии завершил карьеру из-за риска стать инвалидом
Экс-футболист сборной Италии завершил карьеру из-за риска стать инвалидом

© официальный сайт FIGCЛоготип Федерации футбола Италии
© официальный сайт FIGC
Логотип Федерации футбола Италии. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывший футболист сборной Италии и "Аталанты" Маттиа Кальдара объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 31 года.
Футболист написал прощальное письмо, в котором заявил, что причиной тому стали регулярные травмы, из-за которых он в скором времени мог стать инвалидом.
"Дорогой футбол, я говорю тебе "прощай". Я решил закончить. Все началось в июле, после визита к доктору, который сказал мне: "Маттиа, у вас больше нет хряща в лодыжке. Если вы продолжите в том же духе, через несколько лет вам потребуется протез". Мое тело предало меня. На этот раз, возможно, окончательно. Последние годы были тяжелыми. Все началось с травмы колена. Я до сих пор помню первый шаг после того подката: я почувствовал, как земля уходит из-под ног. Я рухнул. Сначала физически, а затем ментально. Я был на пике своей карьеры, и за несколько секунд все перевернулось. Мне так и не удалось снова стать тем, кем я был", - написал футболист в письме, опубликованном на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Кальдара является воспитанником "Аталанты". На протяжении карьеры он также выступал в составе "Трапани", "Чезены", "Милана", "Венеции", "Специи" и "Модены". Всего в его активе 127 матчей в Серии А и 11 забитых мячей. Также на счету футболиста два матча в составе сборной Италии.
