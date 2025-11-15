Рейтинг@Mail.ru
Российские юниоры победили футболистов из Бахрейна
14:17 15.11.2025
Российские юниоры победили футболистов из Бахрейна
Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) вырвала победу у команды Бахрейна (не старше 23 лет) в своем втором матче в рамках...
Российские юниоры победили футболистов из Бахрейна

Молодежная сборная России обыграла бахрейнцев на турнире в Киргизии

© Фото : РФС/Mikhail ShapaevМяч
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) вырвала победу у команды Бахрейна (не старше 23 лет) в своем втором матче в рамках международного турнира в Киргизии.
Встреча прошла в киргизском городе Манас и завершилась со счетом 2:0. Дубль на 9-й и 11-й добавленных ко второму тайму минутах оформил Ульви Бабаев.
Ранее сборная России обыграла команду Ирана со счетом 2:0. Во вторник 18 ноября россияне проведут заключительный матч против сборной Киргизии.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
