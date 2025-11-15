Московское "Динамо" обыграло "Сибирь" в матче КХЛ

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). У победителей шайбы забросили Артем Швец-Роговой (11-я минута), Дилан Сикьюра (26) и Никита Гусев (31). В составе "Сибири" отличились Тимур Ахияров (2) и Скотт Уилсон (28).
15 ноября 2024 • начало в 15:30
Завершен
05:58 • Илья Морозов
08:10 • Кирилл Адамчук
(Никита Гусев, Джордан Уил)
24:36 • Павел Кудрявцев
Хоккеисты "Сибири" сыграли первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ярослава Люзенкова. Ранее клуб объявил об отставке Вячеслава Буцаева.
Травмированный капитан "Сибири" Сергей Широков провел игру на тренерской скамейке новосибирского клуба.
В следующем матче "Сибирь" 17 ноября дома сыграет с китайской командой "Шанхайские Драконы", а "Динамо" днем позже примет московский "Спартак".
