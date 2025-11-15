Рейтинг@Mail.ru
Московское "Динамо" обыграло "Сибирь" в матче КХЛ
Хоккей
 
15:58 15.11.2025 (обновлено: 16:16 15.11.2025)
Московское "Динамо" обыграло "Сибирь" в матче КХЛ
Московское "Динамо" обыграло "Сибирь" в матче КХЛ
Московское "Динамо" обыграло новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Московское "Динамо" обыграло "Сибирь" в матче КХЛ

Хоккеисты "Динамо"
Хоккеисты Динамо
Хоккеисты "Динамо". Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). У победителей шайбы забросили Артем Швец-Роговой (11-я минута), Дилан Сикьюра (26) и Никита Гусев (31). В составе "Сибири" отличились Тимур Ахияров (2) и Скотт Уилсон (28).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
15 ноября 2024 • начало в 15:30
Завершен
Сибирь
1 : 2
Динамо Москва
05:58 • Илья Морозов
(Сергей Широков, Никита Коротков)
08:10 • Кирилл Адамчук
(Никита Гусев, Джордан Уил)
24:36 • Павел Кудрявцев
(Никита Гусев)
Хоккеисты "Сибири" сыграли первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ярослава Люзенкова. Ранее клуб объявил об отставке Вячеслава Буцаева.
Травмированный капитан "Сибири" Сергей Широков провел игру на тренерской скамейке новосибирского клуба.
"Динамо" (33 очка) прервало трехматчевую серию поражений и располагается на пятой позиции в турнирной таблице Западной конференции, "Сибирь" (17 очков) потерпела 12-е поражение подряд и идет 11-й на Востоке.
В следующем матче "Сибирь" 17 ноября дома сыграет с китайской командой "Шанхайские Драконы", а "Динамо" днем позже примет московский "Спартак".
Хоккей
 
