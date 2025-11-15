https://ria.ru/20251115/chili-2055223463.html
"Нужно соответствовать". В Чили резко высказались о России на Кубке Америки
"Нужно соответствовать". В Чили резко высказались о России на Кубке Америки - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
"Нужно соответствовать". В Чили резко высказались о России на Кубке Америки
Главный тренер сборной Чили Николас Кордова, комментируя возможное приглашение российской национальной команды на Кубок Америки, заявил, что участники турнира... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
"Нужно соответствовать". В Чили резко высказались о России на Кубке Америки
Тренер Чили после вопроса о России на Кубке Америки отметил уровень турнира
СОЧИ, 15 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной Чили Николас Кордова, комментируя возможное приглашение российской национальной команды на Кубок Америки, заявил, что участники турнира показывают высокий уровень футбола, которому нужно соответствовать.
В субботу в Сочи сборная России со счетом 0:2 уступила команде Чили в товарищеском матче. Ранее чилийская команда заняла последнее место в южноамериканском отборе чемпионата мира 2026 года. Сборная одержала две победы в 18 матчах. На Кубке Америки по футболу 1993 года в Эквадоре впервые участвовали приглашенные команды: сборные Мексики и США. В 2016 году на турнире помимо десяти южноамериканских коллективов выступили команды Мексики, США, Гаити, Панамы, Коста-Рики и Ямайки.
«
"Это зависит не от меня. Приглашенные команды есть, но есть свои специфика и традиции. Это отдельный турнир, в котором есть много нюансов. Там сложно играть. Это высокий уровень, которому нужно соответствовать", - заявил Кордова в ответ на вопрос о приглашении сборной России на Кубок Америки.
Также специалист высказался о матче с россиянами.
"Мне наша игра понравилась. Мы играли достаточно интенсивно и оказывали давление на соперника. Сегодня наши ребята выглядели организованно, у этой команды большое будущее. Здорово, что удалось провести такой матч и одержать заслуженную победу. Характер игры был не товарищеским. Нам важно было показать свой уровень на высокой интенсивности. Надеюсь, что мы и дальше будем развивать этот проект и сможем отобраться на следующий чемпионат мира. К тому моменту мы будем на пике", - добавил Кордова.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.