"Нужно соответствовать". В Чили резко высказались о России на Кубке Америки

В субботу в Сочи сборная России со счетом 0:2 уступила команде Чили в товарищеском матче. Ранее чилийская команда заняла последнее место в южноамериканском отборе чемпионата мира 2026 года. Сборная одержала две победы в 18 матчах. На Кубке Америки по футболу 1993 года в Эквадоре впервые участвовали приглашенные команды: сборные Мексики и США. В 2016 году на турнире помимо десяти южноамериканских коллективов выступили команды Мексики, США, Гаити, Панамы, Коста-Рики и Ямайки.

"Это зависит не от меня. Приглашенные команды есть, но есть свои специфика и традиции. Это отдельный турнир, в котором есть много нюансов. Там сложно играть. Это высокий уровень, которому нужно соответствовать", - заявил Кордова в ответ на вопрос о приглашении сборной России на Кубок Америки.

"Мне наша игра понравилась. Мы играли достаточно интенсивно и оказывали давление на соперника. Сегодня наши ребята выглядели организованно, у этой команды большое будущее. Здорово, что удалось провести такой матч и одержать заслуженную победу. Характер игры был не товарищеским. Нам важно было показать свой уровень на высокой интенсивности. Надеюсь, что мы и дальше будем развивать этот проект и сможем отобраться на следующий чемпионат мира. К тому моменту мы будем на пике", - добавил Кордова.