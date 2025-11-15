Рейтинг@Mail.ru
"Нужно соответствовать". В Чили резко высказались о России на Кубке Америки
Футбол
 
21:40 15.11.2025
"Нужно соответствовать". В Чили резко высказались о России на Кубке Америки
"Нужно соответствовать". В Чили резко высказались о России на Кубке Америки
"Нужно соответствовать". В Чили резко высказались о России на Кубке Америки
Главный тренер сборной Чили Николас Кордова, комментируя возможное приглашение российской национальной команды на Кубок Америки, заявил, что участники турнира... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
"Нужно соответствовать". В Чили резко высказались о России на Кубке Америки

Тренер Чили после вопроса о России на Кубке Америки отметил уровень турнира

© Соцсети сборной России по футболуМаксим Глушенков и Александр Головин
Максим Глушенков и Александр Головин - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Соцсети сборной России по футболу
Читать в
Дзен
СОЧИ, 15 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной Чили Николас Кордова, комментируя возможное приглашение российской национальной команды на Кубок Америки, заявил, что участники турнира показывают высокий уровень футбола, которому нужно соответствовать.
В субботу в Сочи сборная России со счетом 0:2 уступила команде Чили в товарищеском матче. Ранее чилийская команда заняла последнее место в южноамериканском отборе чемпионата мира 2026 года. Сборная одержала две победы в 18 матчах. На Кубке Америки по футболу 1993 года в Эквадоре впервые участвовали приглашенные команды: сборные Мексики и США. В 2016 году на турнире помимо десяти южноамериканских коллективов выступили команды Мексики, США, Гаити, Панамы, Коста-Рики и Ямайки.
«
"Это зависит не от меня. Приглашенные команды есть, но есть свои специфика и традиции. Это отдельный турнир, в котором есть много нюансов. Там сложно играть. Это высокий уровень, которому нужно соответствовать", - заявил Кордова в ответ на вопрос о приглашении сборной России на Кубок Америки.
Также специалист высказался о матче с россиянами.
"Мне наша игра понравилась. Мы играли достаточно интенсивно и оказывали давление на соперника. Сегодня наши ребята выглядели организованно, у этой команды большое будущее. Здорово, что удалось провести такой матч и одержать заслуженную победу. Характер игры был не товарищеским. Нам важно было показать свой уровень на высокой интенсивности. Надеюсь, что мы и дальше будем развивать этот проект и сможем отобраться на следующий чемпионат мира. К тому моменту мы будем на пике", - добавил Кордова.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
Матвей Кисляк в матче против сборной Чили - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Сборная России все же проиграла... Но как же грязно рубились чилийцы!
15 ноября, 20:05
 
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
