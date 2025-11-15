Рейтинг@Mail.ru
Баскетболисты "Автодора" проиграли "Парме" в Лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
17:02 15.11.2025
Баскетболисты "Автодора" проиграли "Парме" в Лиге ВТБ
Пермская "Парма" обыграла саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
спорт, саратов, автодор
Спорт, Саратов, Автодор
© Фото : Пресс-служба БК "Автодор"Малик Ньюмэн
© Фото : Пресс-служба БК "Автодор"
Малик Ньюмэн. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пермская "Парма" обыграла саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в субботу в Саратове, закончилась поражением хозяев со счетом 67:75 (18:23, 14:23, 15:17, 20:12). Самым результативным игроком матча стал Лев Свинин из "Пармы", набравший 18 очков. У "Автодора" 13 очков на счету Малика Ньюмэна.
"Парма" с шестью победами в 11 матчах идет на шестом месте в турнирной таблице, "Автодор" с двумя победами и девятью поражениями располагается на десятой позиции. Команда уступила в восьмом матче подряд.
В следующей игре "Парма" 22 ноября примет казанский УНИКС, а "Автодор" 18 ноября на выезде встретится с МБА-МАИ.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Бруклин" уступил "Орландо" в матче Кубка НБА, Демин набрал 8 очков
15 ноября, 07:46
 
СпортСаратовАвтодор
 
