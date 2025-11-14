Рейтинг@Mail.ru
Махачев - Маддалена: когда бой, смотреть онлайн трансляцию UFC 322, коэффициенты, кард
Единоборства
 
14:18 14.11.2025 (обновлено: 00:44 16.11.2025)
Время Махачева и Шевченко плюс тьма крутых боев! Все важное о UFC 322
Махачев - Маддалена: когда бой, смотреть онлайн трансляцию UFC 322, коэффициенты, кард
Время Махачева и Шевченко плюс тьма крутых боев! Все важное о UFC 322
В субботу российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев, ранее оставивший вакантным пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
единоборства
валентина шевченко
ислам махачев
джек делла маддалена
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
вэйли чжан
спорт
2025
Иван Орехов
Иван Орехов
валентина шевченко, ислам махачев, джек делла маддалена, ufc, смешанные боевые искусства (мма), вэйли чжан, спорт
Единоборства, Валентина Шевченко, Ислам Махачев, Джек Делла Маддалена, UFC, Смешанные боевые искусства (ММА), Вэйли Чжан, Спорт
Время Махачева и Шевченко плюс тьма крутых боев! Все важное о UFC 322

Титульный бой Махачева против Делла Маддалены пройдет 16 ноября

© UFCДжек Делла Маддалена и Ислам Махачев
Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© UFC
Читать в
Дзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
В субботу российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев, ранее оставивший вакантным пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе, станет участником главного события UFC 322 в Нью-Йорке. Преемнику Хабиба Нурмагомедова предстоит встретиться в октагоне с чемпионом полусреднего веса австралийцем Джеком Делла Маддаленой, чтобы стать первым в истории отечественных ММА обладателем титулов главного промоушена мира в двух весовых категориях.
Об этой и других ярких афишах шоу рассказываем в анонсе РИА Новости Спорт.

UFC 322

  • Когда: 15 ноября (16-е по Москве);
  • Где: "Мэдисон-Сквер-Гарден", Нью-Йорк (США);
  • Во сколько начало: турнир стартует в 02:00 мск, основной кард — в 06:00 мск. Главный бой вечера начнется около восьми утра;
  • Где смотреть: онлайн-трансляция всего шоу будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass. На общедоступном ТВ будет показан основной кард.

Махачев — Делла Маддалена. Прогноз

Разумеется, не по хайпу, а по спортивным достижениям. Почему, объяснили в подробном материале:
  • рекорд по количеству защит в легком весе (4);
  • всего одна победа до повторения рекордного винстрика в UFC (у Ислама 15 викторий подряд, у прославенного Андерсона Паука Силвы — 16);
  • менее чем через пару суток 34-летний Махачев может стать 11-м в истории лиги и первым в истории российского спорта бойцом, становившимся чемпионом UFC в двух дивизионах.
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Хабиба обошел преемник? Второй пояс UFC даст Махачеву абсолютное величие
13 ноября, 07:50
Про расклады исторические сказано много — стоит разобрать сам бой, который видится классическим столкновением элитного борца с топовым ударником. На бумаге Ислам должен перевести и измотать ДДМ на земле, не заигрываясь в стойке и делая упор на попытки провести болевой или удушающий прием. Да и бокс у Махачева отличный: в титульных боях он прошел таких нокаутеров, как Чарльз Оливейра, Александр Волкановски и Дастин Порье. Просто зачем давать шанс Джеку попасть, когда можно обойтись без этого?
«
"Это не будет битва борца против боксера. Я могу биться в ударке с кем угодно. Я не борец, а лучший боец ММА в мире", — отмечал дагестанец в интервью члену Зала славы UFC Даниэлю Кормье.
Но не все так просто в мэйн ивенте. Есть вопросы, на которые Махачев даст ответы лишь в клетке. Как скажется на нем и его выносливости набор массы? Что будет с борьбой против более габаритного оппонента, нежели легковесы? И сможет ли перестроиться россиянин, если что-то в новом дивизионе пойдет не по плану?
© Официальный ВК-аккаунт UFC Ислам Махачев
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Официальный ВК-аккаунт UFC
Ислам Махачев
Также смущает тот факт, что в последнем бою, в котором австралиец и взял титул, он уверенно прошел базового борца Белала Мухаммада. Возможно, экс-чемпион заигрался в стойке и слишком поздно вспомнил о партере, однако теперь 29-летний Делла Маддалена точно уверен в своих силах. И готов улучшить своей рекорд в UFC до показателя 9-0.
«

"Есть ли жажда отомстить за Волкановски (австралиец дважды проигрывал Исламу — ред.)? Да, определенно, — признается ДДМ. — В первом поединке Алекс держался с Махачевым на равных, поэтому я полон уверенности в себе. Волк — народный чемпион. Я хочу провести успешную защиту ради Алекса. Вижу перед глазами досрочную победу и как зрители сходят с ума. Потом я поворачиваюсь к своим угловым и вижу, что они тоже слетают с катушек от радости". (Fox Sports)

Коэффициенты

На очевидного фаворита Махачева 1,3 — 3,7 на пока действующего чемпиона, готовящегося к первой защите.
Дональд Трамп и Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Лучший боец UFC хочет побить Махачева в Белом доме. Туда рвется и Макгрегор
18 октября, 08:00

Другие бои UFC 322

  • Валентина Шевченко Вэйли Чжан. Этот бой станет эпохальным для женских ММА! Как и Махачев, 36-летняя китаянка оставила пояс в минимальном весе (новая чемпионка — Маккензи Дерн) и поднялась в наилегчайший дивизион к доминирующей и неповторимой Вале. Пуле 37 лет, конец карьеры близится неумолимо — успех в таком бою еще раз подтвердит статус Шевченко как одной из величайших представительниц бойцовской индустрии.
  • Шон Брэди против Майкла Моралеса. Претендентский (!) поединок американца и эквадорца в новом дивизионе Махачева: первый идет на серии из трех побед (две из которых — досрочные), а второй и вовсе не знает вкуса поражений (18-0; 6-0 в UFC).
  • Леон ЭдвардсКарлос Пратес. Экс-чемпион UFC все в том же дивизионе проиграл два боя кряду (причем в последнем Эдвардс уступил Брэди досрочно — с ним такого еще не случалось) и все сильнее отдаляется от возможности вновь подраться за титул. Возможно, ситуация для британца изменится в случае победы над ярким нокаутером-курильщиком Карлосом Пратесом (Бразилия).
© UFCЛеон Эдвардс
Леон Эдвардс - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© UFC
Леон Эдвардс
Открывать основной кард будут топовые легковесы — это мы про прервавшего серию сокрушительных поражений Бенеила Дариуша и Бенуа Сен-Дени. Ждем от иранца и француза досрочного завершения боя!
Помимо этого, в предварительном карде турнира мы увидим поединок впервые проигравшего американского проспекта Бо Никала и выступления трех россиян:
  • Роман Копылов в важнейшем поединке против именитого бразильца Пауло Косты не смог показать себя, уступив решением судей. Запрыгнуть в титульную гонку не получилось — надо начинать сначала. Впереди бой с опытнейшим соотечественником Косты Грегори Родригесом с прозвищем Робокоп;
  • Вячеслав Борщев откроет бойцовский вечер. Уроженец Волгограда попробует избежать увольнения из UFC после одной победы в пяти последних поединках — он принимает бой на коротком уведомлении против Матеуса Камило (тоже из Бразилии);
  • Байсангур Сусуркаев непобежден (10-0) и выходит на второй поединок в американском промоушене.
© UFC RussiaЭпизод боя Романа Копылова
Эпизод боя Романа Копылова против Джоша Фремда - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© UFC Russia
Эпизод боя Романа Копылова

Полный кард турнира

Основной кард:
  • Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев;
  • Валентина Шевченко — Вэйли Чжан;
  • Шон Брэди — Майкл Моралес;
  • Леон Эдвардс — Карлос Пратес;
  • Бенеил Дариуш — Бенуа Сен-Дени.
Прелимы:
  • Бо Никал — Родолфу Виейра;
  • Роман Копылов — Грегори Родригес;
  • Эрин Бланчфилд — Трэйси Кортес;
  • Малкольм Уэллмейкер — Коди Хэддон;
  • Джеральд Миршерт — Кайл Докос;
  • Пэт Сабатини — Хосе Марискаль;
  • Анджела Хилл — Фатима Клине;
  • Байсангур Сусуркаев — Эрик Макконико;
  • Вячеслав Борщев — Матеус Камило.
Александр Волков и Жаилтон Алмейда - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Волков подерется за титул UFC! Но бой Саши вновь вышел скандальным
25 октября, 22:14
 
ЕдиноборстваВалентина ШевченкоИслам МахачевДжек Делла МаддаленаUFCСмешанные боевые искусства (ММА)Вэйли ЧжанСпорт
 
