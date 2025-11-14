Время Махачева и Шевченко плюс тьма крутых боев! Все важное о UFC 322

В субботу российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев, ранее оставивший вакантным пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе, станет участником главного события UFC 322 в Нью-Йорке. Преемнику Хабиба Нурмагомедова предстоит встретиться в октагоне с чемпионом полусреднего веса австралийцем Джеком Делла Маддаленой, чтобы стать первым в истории отечественных ММА обладателем титулов главного промоушена мира в двух весовых категориях.

Об этой и других ярких афишах шоу рассказываем в анонсе РИА Новости Спорт.

UFC 322

Когда : 15 ноября (16-е по Москве);

: 15 ноября (16-е по Москве); Где : "Мэдисон-Сквер-Гарден", Нью-Йорк (США);

: "Мэдисон-Сквер-Гарден", Нью-Йорк (США); Во сколько начало : турнир стартует в 02:00 мск, основной кард — в 06:00 мск. Главный бой вечера начнется около восьми утра ;

: турнир стартует в 02:00 мск, основной кард — в 06:00 мск. Главный бой вечера начнется около восьми утра Где смотреть: онлайн-трансляция всего шоу будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass. На общедоступном ТВ будет показан основной кард.

Махачев — Делла Маддалена. Прогноз

Разумеется, не по хайпу, а по спортивным достижениям. Почему, объяснили в подробном материале:

рекорд по количеству защит в легком весе (4);

всего одна победа до повторения рекордного винстрика в UFC (у Ислама 15 викторий подряд, у прославенного Андерсона Паука Силвы — 16);

менее чем через пару суток 34-летний Махачев может стать 11-м в истории лиги и первым в истории российского спорта бойцом, становившимся чемпионом UFC в двух дивизионах .

Про расклады исторические сказано много — стоит разобрать сам бой, который видится классическим столкновением элитного борца с топовым ударником. На бумаге Ислам должен перевести и измотать ДДМ на земле, не заигрываясь в стойке и делая упор на попытки провести болевой или удушающий прием. Да и бокс у Махачева отличный: в титульных боях он прошел таких нокаутеров, как Чарльз Оливейра, Александр Волкановски и Дастин Порье. Просто зачем давать шанс Джеку попасть, когда можно обойтись без этого?

« "Это не будет битва борца против боксера. Я могу биться в ударке с кем угодно. Я не борец, а лучший боец ММА в мире", — отмечал дагестанец в интервью члену Зала славы UFC Даниэлю Кормье.

Но не все так просто в мэйн ивенте. Есть вопросы, на которые Махачев даст ответы лишь в клетке. Как скажется на нем и его выносливости набор массы? Что будет с борьбой против более габаритного оппонента, нежели легковесы? И сможет ли перестроиться россиянин, если что-то в новом дивизионе пойдет не по плану?

© Официальный ВК-аккаунт UFC Ислам Махачев © Официальный ВК-аккаунт UFC Ислам Махачев

Также смущает тот факт, что в последнем бою, в котором австралиец и взял титул, он уверенно прошел базового борца Белала Мухаммада. Возможно, экс-чемпион заигрался в стойке и слишком поздно вспомнил о партере, однако теперь 29-летний Делла Маддалена точно уверен в своих силах. И готов улучшить своей рекорд в UFC до показателя 9-0.

« "Есть ли жажда отомстить за Волкановски (австралиец дважды проигрывал Исламу — ред.)? Да, определенно, — признается ДДМ. — В первом поединке Алекс держался с Махачевым на равных, поэтому я полон уверенности в себе. Волк — народный чемпион. Я хочу провести успешную защиту ради Алекса. Вижу перед глазами досрочную победу и как зрители сходят с ума. Потом я поворачиваюсь к своим угловым и вижу, что они тоже слетают с катушек от радости". (Fox Sports)

Коэффициенты

На очевидного фаворита Махачева 1,3 — 3,7 на пока действующего чемпиона , готовящегося к первой защите .

Другие бои UFC 322

Валентина Шевченко — Вэйли Чжан. Этот бой станет эпохальным для женских ММА! Как и Махачев, 36-летняя китаянка оставила пояс в минимальном весе (новая чемпионка — Маккензи Дерн) и поднялась в наилегчайший дивизион к доминирующей и неповторимой Вале. Пуле 37 лет, конец карьеры близится неумолимо — успех в таком бою еще раз подтвердит статус Шевченко как одной из величайших представительниц бойцовской индустрии.

Шон Брэди против Майкла Моралеса . Претендентский (!) поединок американца и эквадорца в новом дивизионе Махачева: первый идет на серии из трех побед (две из которых — досрочные), а второй и вовсе не знает вкуса поражений (18-0; 6-0 в UFC).

против . Претендентский (!) поединок американца и эквадорца в новом дивизионе Махачева: первый идет на серии из трех побед (две из которых — досрочные), а второй и вовсе не знает вкуса поражений (18-0; 6-0 в UFC). Леон Эдвардс — Карлос Пратес. Экс-чемпион UFC все в том же дивизионе проиграл два боя кряду (причем в последнем Эдвардс уступил Брэди досрочно — с ним такого еще не случалось) и все сильнее отдаляется от возможности вновь подраться за титул. Возможно, ситуация для британца изменится в случае победы над ярким нокаутером-курильщиком Карлосом Пратесом (Бразилия).

© UFC Леон Эдвардс © UFC Леон Эдвардс

Открывать основной кард будут топовые легковесы — это мы про прервавшего серию сокрушительных поражений Бенеила Дариуша и Бенуа Сен-Дени. Ждем от иранца и француза досрочного завершения боя!

Помимо этого, в предварительном карде турнира мы увидим поединок впервые проигравшего американского проспекта Бо Никала и выступления трех россиян:

Роман Копылов в важнейшем поединке против именитого бразильца Пауло Косты не смог показать себя, уступив решением судей. Запрыгнуть в титульную гонку не получилось — надо начинать сначала. Впереди бой с опытнейшим соотечественником Косты Грегори Родригесом с прозвищем Робокоп;

в важнейшем поединке против именитого бразильца Пауло Косты не смог показать себя, уступив решением судей. Запрыгнуть в титульную гонку не получилось — надо начинать сначала. Впереди бой с опытнейшим соотечественником Косты Грегори Родригесом с прозвищем Робокоп; Вячеслав Борщев откроет бойцовский вечер. Уроженец Волгограда попробует избежать увольнения из UFC после одной победы в пяти последних поединках — он принимает бой на коротком уведомлении против Матеуса Камило (тоже из Бразилии);

откроет бойцовский вечер. Уроженец Волгограда попробует избежать увольнения из UFC после одной победы в пяти последних поединках — он принимает бой на коротком уведомлении против Матеуса Камило (тоже из Бразилии); Байсангур Сусуркаев непобежден (10-0) и выходит на второй поединок в американском промоушене.

© UFC Russia Эпизод боя Романа Копылова © UFC Russia Эпизод боя Романа Копылова

Полный кард турнира

Основной кард:

Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев ;

; Валентина Шевченко — Вэйли Чжан;

— Вэйли Чжан; Шон Брэди — Майкл Моралес;

Леон Эдвардс — Карлос Пратес;

Бенеил Дариуш — Бенуа Сен-Дени.

Прелимы: