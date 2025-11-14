https://ria.ru/20251114/osipenko-2055074934.html
Осипенко и Миранчук не сыграют против сборной Чили
Осипенко и Миранчук не сыграют против сборной Чили
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что защитник Максим Осипенко и полузащитник Алексей Миранчук не сыграют в товарищеском матче против команды РИА Новости Спорт, 14.11.2025
футбол
алексей миранчук
максим осипенко
валерий карпин
