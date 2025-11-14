Рейтинг@Mail.ru
Осипенко и Миранчук не сыграют против сборной Чили
Футбол
 
20:06 14.11.2025
Осипенко и Миранчук не сыграют против сборной Чили
Осипенко и Миранчук не сыграют против сборной Чили
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что защитник Максим Осипенко и полузащитник Алексей Миранчук не сыграют в товарищеском матче против команды
алексей миранчук, максим осипенко, валерий карпин
Футбол, Алексей Миранчук, Максим Осипенко, Валерий Карпин
Осипенко и Миранчук не сыграют против сборной Чили

Карпин сообщил, что Осипенко и Миранчук не сыграют в матче против сборной Чили

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что защитник Максим Осипенко и полузащитник Алексей Миранчук не сыграют в товарищеском матче против команды Чили.
Встреча между сборными России и Чили состоится 15 ноября в Сочи на стадионе "Фишт". Начало - 18:00 мск. Ранее корреспондент РИА Новости с места событий сообщил, что российская национальная команда провела тренировку перед матчем со сборной Чили без Осипенко и Миранчука. Оба футболиста сыграли полный матч против перуанцев (1:1), который прошел в среду в Санкт-Петербурге.
"Ничего страшного не случилось, завтра их участие не планируется, потому что до этого провели по 90 минут. Думаю, что они не останутся, не будут в заявке", - заявил Карпин на пресс-конференции.
